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中油：三接施工至今落實環評承諾 藻礁生態未受影響

2024/3/5 18:48（3/5 19:08 更新）
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圖為三接天然氣接收站外推工程。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北5日電）媒體報導三接工程對當地海域生態造成影響，中油表示，自民國108年施工至今均落實環評承諾，並針對藻礁生態持續監測，柴山多杯孔珊瑚等群株數皆穩定維持，且會隨季節變動，甚至發現新的群株，保育類候鳥小燕鷗也大量繁殖。

中油透過新聞稿指出，監測數據顯示，108年至112年殼狀珊瑚藻藻種數穩定維持在21到26種之間，而每季調查柴山多杯孔珊瑚的活群株數亦在70到111群株區間變動。

小燕鷗部分，在112年調查發現大量小燕鷗於大潭G3區棲息繁殖，且透過普查結果顯示，112年桃園沿海小燕鷗成鳥數為近3年最多（279隻、69巢），因此並無報導所稱施工對藻礁生態造成傷害的問題。

至於環團指三接G2區22株柴山多杯孔珊瑚點位已有2株消失，中油說明，柴山多杯孔珊瑚調查常受調查當日退潮程度、水質是否混濁、風浪、日照是否充足等多種因素影響，經中油委託海洋大學普查，陸續都能發現柴山新群株的蹤跡，並非像環團所說數量一直在減少。

中油進一步解釋，歷年監測透過科學化統計分析，柴山多杯孔珊瑚面積也未有縮小趨勢。

以永安接收站為例，中油提到，港內防波堤內因水域靜穩，可避免大浪侵襲，成為周邊珊瑚的天然避風港，南防波堤亦保護港域內不受外界河流水的影響。

根據中油111年調查，永安港域內共有高達130種珊瑚，在目前全球極端氣候、海水升溫情況之下，珊瑚白化問題逐漸受到重視，而液化天然氣接收站港內反而成為發展珊瑚保育的良好基地，目前永安廠正積極推動珊瑚方舟計畫，期盼透過接收站特有環境性質，為珊瑚創造一個延續生命的避風港。

此外，中油已邀請關心藻礁生態的環團參與海洋大學團隊的調查，期待透過理性溝通與討論，共同為生態保育貢獻心力，更期待達成生態環境永續及經濟發展雙贏目標。（編輯：張若瑤）1130305

#中油
#三接
#永安廠
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