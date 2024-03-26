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三接訴訟案發回原審 中油：配合內政部向法院說明

2024/3/26 20:26
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（中央社記者曾智怡台北26日電）三接海岸利用許可訴訟案發回重審，中油今天說明，環團的上訴案經最高行政法院發回原審，並非環團對外所言的「勝訴」，中油仍將全力推動三接工程，且備妥資料，配合內政部持續向法院說明。

中油透過新聞稿解釋，桃園觀塘工業區與工業專用港海岸利用管理說明書於107年3月16日經內政部審議通過核准，另於提出三接外推方案後，辦理第一次變更，經內政部111年6月10日審議通過核准。

環團於107年11月以內政部為被告，向台北高等行政法院提出撤銷內政部的前述許可，案經台北高等行政法院於111年2月駁回，環團再上訴至最高行政法院，113年3月最高行政法院判決廢棄原審的判決，發回原審高等行政訴訟庭重為調查，另為適法裁判，並非環團對外所言的「勝訴」。

中油表示，目前仍積極進行三接工程，不僅不會停工，也力拚能在114年6月前完工；對於最高行政法院的判決，中油為該訴訟案的參加人，會積極準備相關資料，並配合內政部研議未來的攻防重點，持續向法院說明。（編輯：潘羿菁）1130326

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