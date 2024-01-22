台電累虧3826億舉債困難度大增 經部爭取逾千億補貼

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北22日電）台電肩負政策任務吸收國際燃料價格漲幅，截至去年底累虧達新台幣3826億元，舉債困難大增，也拖累特別股認購計畫。經濟部表示，將向政院爭取千億以上補貼支持，以控制債務水位、避免累虧加劇。

台電傍晚向經濟部長王美花報告財務情況，王美花請台電進一步試算清楚目前財務情況，尤其是後續燃料成本走勢。目前台電與中油在天然氣價格部分有不同的預測，中油預估數字較低，國際煤價波動也要持續確認；另要考量再生能源持續轉直供給民間需電企業時，可以為台電減少多少成本。

經濟部官員說明，轉直供主要是針對去年12月經濟部開放再生能源自用發電設備（太陽光電第2、3型）所發綠電，可以銷售給再生能源售電業，再由其轉售給企業用戶，台電將根據市場需求量，估算減少的躉購成本。

官員坦言，台電舉債金額龐大，今天會議上著重討論不能再增加累積虧損，一部分原因是台電近年發債規模大，但目前每一家銀行購債均已接近上限，將導致台電新舊債轉換有困難，進而影響現金流，因此部長王美花將協助台電爭取財務支持，階段性目標為避免累虧金額加劇，意即將虧損控制在2023年底累虧數3826億元。

台電先前已2度增資，資本額升至5800億元，官員指出，這次會爭取利用歲計賸餘，編列特別預算補貼台電，如此才能直接控制虧損，維持債務水位，否則舉債困難度會越來越高，後續將經濟部向行政院報告、爭取千億以上補貼。

官員指出，虧損太高也是銀行認購特別股卡關所在。去年台電計劃發行500億元特別股，但公股行庫認為台電資本適足率不足，基於風險控管原則，認購誘因不高，儘管台電已調整發行條件，仍未有結果。

至於各界關切電價是否調整，仍尊重由專家學者、官方與民間代表所組成的電價審議會決定。

另外，商總理事長許舒博透過新聞稿表示，盼政府能比照去年9月審議會為利物價穩定，議決電價不調整，維持平均電價每度3.1154元，包含住宅用電700度以下、小商店1500度以下，以及農漁及學校用電凍漲，才能有效穩定電價及物價波動，把對民生經濟的衝擊降到最小。（編輯：潘羿菁）1130122