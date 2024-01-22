東北季風助攻 風力發電飆破2GW創新高

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（中央社記者曾智怡台北22日電）近日東北季風增強，台電今天表示，風力瞬時發電量自昨天起首次突破2GW大關，最高於昨天下午4時22分達到203.7萬瓩，創下歷史新高，相當於近4部興達燃煤機組滿載發電，且多數時間維持在190萬瓩以上的出力。

台電指出，等同一小時約可發200萬度電，供應近20萬個家戶一日用電。

台電今天發布新聞稿表示，台灣具良好的風場條件，秋冬期間風力發電效果佳，不僅能夠減少依賴火力發電，也讓抽蓄機組在白天有餘裕進行儲能，優化整體空污季的電力調度模式。

台電表示，近年在政府與民間全力推動下，再生能源持續快速成長。回望過去，風力發電瞬時發電量在2022年11月首次突破1GW（百萬瓩），經歷一年多之後，如今已翻倍成長突破2GW；若加上太陽光電，2022年末風光瞬時發電才突破600萬瓩，如今在天氣條件助力下，已多次突破800萬瓩。

台電指出，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電。另外，過去抽蓄機組需要在白天和夜尖峰時段大量放水發電，如今白天有再生能源加持，抽蓄機組也隨之受惠，連中午最高用電尖峰時都有餘裕抽水存電，將電力轉移集中於夜尖峰使用。

此外，近日寒流南下，台電提醒民眾加強保暖，使用電暖器時應注意用電安全，與易燃物保持1公尺以上的安全距離，以及使用專用插座、避免跟其他電器共用，入睡前或不用時關閉電源，以免電暖器持續加溫或長時間運轉而造成危險。（編輯：蘇志宗）1130122