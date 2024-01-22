陽明山可能下雪 北市警規劃三階段交通管制

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）寒流來襲，陽明山有機會下雪。台北市警方今天表示，只要中央氣象署宣布下雪，為防止路面結冰釀禍，陽明山將同步實施三階段交通管制，車輛行至管制點一律需加掛雪鏈才能續行。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，寒流南下全台持續降溫，中央氣象署預估23日至24日為寒流氣溫最低時間點，陽明山可能有機率降雪，為因應賞雪人潮、車潮，將偕同轄區士林、北投分局規劃交通疏導管制勤務。

新聞稿指出，為防止路面結冰而發生事故，警方將依中央氣象署宣布下雪時，同步啟動管制機制，已規劃三階段交通應變管制措施；預計規劃管制時間為23日凌晨零時起至24日深夜12時止，視狀況提早或延後解除管制。

警方表示，第一階段為陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪時啟動，管制點包括101甲線與陽金公路口、仰德大道和至誠路口；第二階段則為大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪時啟動，中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口將進行管制。

新聞稿指出，若陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪，則實施第三階段管制，管制點包括行義路和泉源路口、行義路及東昇路口等路口。

交通警察大隊表示，員警將依現場道路及車流實際狀況，於管制點實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。

交通警察大隊並提醒民眾，由士林區仰德大道進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時一律需加掛雪鏈才能續行；未持「仰德大道通行證」者若行駛替代道路，行至管制點也需一律加掛雪鏈。

北投分局則表示，為讓執勤員警無後顧之憂，已提前準備相關應勤裝備，無論是警車所需雪鏈、員警配戴的防寒手套、暖暖包，以及能迅速補充熱量的薑茶、泡麵等，都已準備妥當。

台北市警察局呼籲，駕駛人行經管制點務必加掛雪鏈，並依現場員警指示耐心等候、小心通過，以確保雪地行車安全。（編輯：蕭博文）1130122