陽明山若下雪 新北境內巴拉卡、陽金公路擬管制

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（中央社記者高華謙新北22日電）寒流來襲，陽明山有機會下雪。新北市警方今天說，陽明山下雪的交通管制分為3階段，新北境內的巴拉卡公路及陽金公路9K處將視情況管制，禁止沒附掛雪鏈的車輛進入山區。

新北市政府警察局交通警察大隊發布新聞稿表示，寒流來襲，中央氣象署預估台北市陽明山有機率降雪，警方將視下雪實際情況，彈性實施分階段交通管制。

根據警方提供陽明山交通管制計畫，共分為3階段，第1階段管制會在陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪時啟動，有3個管制點；第2階段是大屯山區、七星山區、擎天崗與冷水坑下雪時啟動，共6個管制點；第3階段則是陽明山中山樓及前山、陽明山中山樓至文化大學下雪時啟動，有4個管制點，管制會隨降雪範圍擴大。

新北交大說，歸新北市管轄的管制點是啟動第1、第2階段時的巴拉卡公路（101甲線2.5K與圍內路口），以及啟動第2階段時的陽金公路9K處，屆時將禁止沒有附掛雪鏈的車輛進入山區。

新北交大表示，台北市政府交通局也提醒民眾，如果由仰德大道進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，未持證的民眾則需走其他路，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈；此外，仰德大道配合下雪，實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，警方將勸離未掛雪鏈車輛，雪融後會依道路狀況開放通行。

新北交大呼籲，民眾前往陽明山賞雪，除準備雪鏈外，應遵守員警與交管人員指揮及引導，民眾也可利用新北警察局iPolice APP或收聽警察廣播電台獲得最新路況及交管資訊。如果發現交通狀況，可與新北交大「交通流暢中心」（0800-261077））回報路況，也可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡。（編輯：方沛清）1130122