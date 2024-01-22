合歡山道路結冰機率高 翠峰至大禹嶺夜間封閉

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）寒流來襲，合歡山今天短暫降冰霰，交通部公路局指出，今天深夜至明晨道路結冰機率高，因此今天下午5時至明天上午7時預警封閉台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段。

低溫搭配水氣，合歡山今天上午短暫降冰霰，不過路面未明顯累積冰雪，中午前甚至放晴，下午也沒有明顯水氣移入合歡山區，不過公路局指出，今天晚間至明天清晨道路結冰機率高，因此，台14甲線南投縣翠峰至花蓮縣大禹嶺路段，今天夜間預警封閉。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，依最新氣象情資研判，台14甲線、海拔3275公尺合歡山武嶺至松雪樓背陽側路段，傍晚後環境溫度在冰點以下，加上華南雨帶移入，水氣明顯偏多，路面易發生較大範圍結冰，尤其深夜至清晨時段易降雨夾霰或雪。

中區養護工程分局指出，由於道路結冰機率高，今天下午5時至明天上午7時，預警封閉台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺，車輛只出不進，明天清晨視天氣、道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鍊車輛通行，視實際天氣不排除提前管制或擴大範圍至台8線。

中分局提醒用路人，高山天氣嚴峻、變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另外，依今年度合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5公噸大小貨車及各類機、慢車含大型重型機車，禁止進入管制路段。（編輯：陳仁華）1130122