低溫特報愈晚愈冷 新北桃園局部地區午後不到10度

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）寒流南下，中央氣象署預報今天愈晚愈冷。氣象署觀測，午後包括新北、桃園局部地區及離島金門、馬祖都已出現攝氏10度以下氣溫。

氣象署觀測，今天下午3時，新北市富貴角氣溫是9.2度、石門是9.9度，下午4時分別再降到8.6度及9.4度，而桃園茶改場下午4時為9.6度，離島金門下午3時20分也是9.6度，馬祖下午4時只有4.9度。

氣象署持續發布19縣市 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 及燈號，橙色燈號（非常寒冷）地區，包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣有6度以下氣溫發生的機率；台中市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）地區，包括：南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市，可能有10度以下氣溫。（編輯：張雅淨）1130122