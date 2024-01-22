寒潮23日爆發北部空曠區下探6度 白天僅11度持續有雨
2024/1/22 19:48（1/23 08:07 更新）
（中央社記者汪淑芬台北22日電）寒流南下，中央氣象署今晚預測，寒潮將於明天及24日爆發，今晚至明晨全台都很寒冷，北部近山區及空曠地區下探攝氏6度。
氣象署表示，今晚到明晨，寒流持續影響，各地天氣常寒冷，高雄以北、宜蘭及花蓮地區有10度以下低溫發生的機率，北部近山區及空曠地區甚至只有6度左右，其他地區低溫約12、13度。
氣象署預報，明天白天北部及東北部地區高溫仍只有10、11度，中部及花蓮地區高溫約12、13度，南部及台東地區約15至18度。
另外，明天受華南水氣影響，北部及宜蘭地區有持續性降雨，氣象署預測降雨機率高達80%。
氣象署指出，24日寒流持續影響，台灣各地仍非常寒冷，西半部、宜蘭、花蓮地區低溫約7至10度，台東地區清晨夜晚低溫約10至12度；25日清晨仍偏冷，中部以北及東北部低溫約8至10度，南部及花東地區11至13度；25日白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升。（編輯：張雅淨）1130122
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