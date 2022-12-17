上山賞雪怎麼穿？如何避免高山症？4大注意事項一次看

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（中央社網站17日電）寒流來襲，全台氣溫急降，高山有機會變身為銀白色浪漫世界，不少追雪族蓄勢待發，準備上山一睹雪白美景。究竟上山賞雪怎麼穿？必帶物品有哪些？高山症警訊是什麼？中央社整理四大注意事項，追雪前記得先做好萬全準備。

上山賞雪怎麼穿？

平地到雪地，溫度在短時間內劇烈變化。台灣野外地區緊急救護協會理事長、急診專科醫師王士豪指出，穿著應採洋蔥式穿法，內層是排汗衣，中間是保暖層，外層要透氣防水材質；下半身不宜穿牛仔褲，因為牛仔褲一旦濕掉就很難乾，最好選穿人工纖維的刷毛褲；鞋子要注意有無防滑功能，一般的跑鞋遇濕滑路面容易滑倒，建議選穿雪靴或登山靴。

賞雪除了須留意穿著，也要注意保暖。王士豪提醒，應戴手套、穿毛襪，防止手腳凍傷，頭部則一定要戴毛帽，且毛帽須蓋住太陽穴與耳朵，避免冷空氣過度刺激頭部，可能引起頭痛，甚至增加腦血管疾病風險。若是有霧或下雨，要再將雨衣的帽子戴上，如此一來，從頭到腳都能有效保暖。

圖為2018年大屯山和陽明山降雪，小朋友被家長精心打扮並做好保暖工作，在山上賞雪。（中央社檔案照片）

必備物品、NG物品有哪些？

賞雪時眼睛防護不可大意，必備墨鏡或護目鏡，否則強光會直接傷害眼睛，造成角膜發炎、破皮紅腫。一旦眼睛因直視雪地而出現不適症狀，建議馬上離開現場，讓眼睛休息並趕緊就醫。此外，登山賞雪應避免配戴隱形眼鏡，王士豪說，若溫度低到攝氏0度以下，隱形眼鏡可能會結凍、黏住眼角膜。

許多民眾會攜帶暖暖包保暖，不過須注意暖暖包使用至少要間隔一到兩層的服裝，不可直接接觸肌膚。寒冷時，皮膚反應較遲鈍，雖然暖暖包溫度約40至50度，但若直接接觸皮膚，最快10分鐘就可能燙傷，特別是糖尿病患或長期服用類固醇藥物的患者，對溫度知覺較慢、皮膚較薄，容易受傷。

慢性病患者，建議攜帶病歷卡與緊急備用藥品，註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史。

如何避免高山症？

根據美國疾病管制署資料，一般人只要上升到2500公尺以上高山，在氧氣稀薄、壓力低的環境下，就可能出現高山症症狀，大多發生在上山後的3至12小時。

太魯閣國家公園管理處建議，幼童與身體不適者盡量不要上山。睡眠不足、感冒、心衰竭、肺功能不佳與三高患者為高山症高危險群。民眾應注意身體狀況，行前務必要有充足睡眠，若有前往高海拔山區的行程，可在前一晚於中海拔處停留，做好高度變動的適應。

若出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、厭食、全身倦怠等症狀，都是高山症的徵兆，應盡速移往山下，降低海拔高度。

雪地開車要注意什麼？

上路前確認汽車狀況，先檢查水箱精濃度是否足夠，以免結凍造成引擎損壞，以及汽車暖氣和燈號是否正常，並添加防凍液。雪地開車汽油消耗較快，也應注意油箱是否加滿。

路面結冰易發生事故，除了須留意輪胎與備胎的胎壓、胎紋厚度是否足夠，雪鏈更是必不可少。以常見的網狀型雪鏈為例，太魯閣國家公園管理處分享，將快扣鋼索穿過車輪內側並扣上，再將鏈條整理好，把固定用鏈條拉緊，並確實勾上固定扣，最後再以彈力繩將較鬆的鏈條，以對角線方式固定，即可完成安裝，拆除只要反向操作即可，收納前先晾乾，以免生鏽損壞。

影片來源：太魯閣國家公園

雪鏈安裝完成後，車主務必確定雪鏈是「緊繃」的狀態，若有鬆動，可能會在行駛中脫落，或是傷到底盤或煞車零件，容易造成危險。

在雪地中行車，「慢」是不二法則，盡量以低速檔行駛，加大與前車安全距離，避免重踩油門、急踩煞車，轉彎可加大半徑防止側滑。（編輯：趙敏雅）1111217