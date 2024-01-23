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陽明山拉拉山烏來尖石武嶺合歡山下雪 多地民眾低溫中追雪成功

2024/1/23 17:56（1/23 18:34 更新）
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寒流發威，台7甲線思源埡口23日降雪，有民眾帶著孩子在雪地玩耍，露出開心神情。中央社記者鄭清元攝 113年1月23日
寒流發威，台7甲線思源埡口23日降雪，有民眾帶著孩子在雪地玩耍，露出開心神情。中央社記者鄭清元攝 113年1月23日
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（中央社台北23日綜合報導）寒流影響全台各地低溫，台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、南投、台中、台東等地山區昨晚起下霰、降雪；離島馬祖也難得現雪景，不少民眾興奮追雪，在銀白世界堆雪人、打雪仗。

新北市三峽農場與茶園今天一早飄雪令人驚喜，三峽區長施玉祥表示，這是三峽繼2016年霸王級寒流後睽違8年再度飄雪。三峽北大清肺農場與台灣農林熊空茶園一早也白茫茫一片，農地與樹枝都鋪滿白雪。

根據中央氣象署觀測，玉山昨天深夜開始飄雪今天仍持續到上午9時，累積降雪量約4公分。昨天深夜玉山氣溫降至攝氏零下5度以下，上午9時氣溫是攝氏零下4.6度，累積雪量約4公分。

新北市三峽北大清肺農場23日一早飄雪，地面被白雪覆蓋，成浪漫銀白世界。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 113年1月23日
新北市三峽北大清肺農場23日一早飄雪，地面被白雪覆蓋，成浪漫銀白世界。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 113年1月23日
23日排雲山莊早上開始斷斷續續降雪，截至9時為止，玉山北峰積雪約有2公分。（玉管處提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年1月23日
23日排雲山莊早上開始斷斷續續降雪，截至9時為止，玉山北峰積雪約有2公分。（玉管處提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年1月23日

海拔3400公尺左右的嘉明湖步道降下冰霰夾雜雪花，山友期待能看到冰封嘉明湖和三叉山變成雪白山頭的奇景。嘉明湖熊出沒企業社背工邱彥紘表示，上午8時許嘉明湖山屋飄下零星雪花，接著夾雜冰霰，嘉明湖步道沿線的樹枝也結滿霧淞，山友驚呼景色夢幻。

桃園市復興區拉拉山、東眼山及新竹縣的尖石鄉等地陸續飄雪，清晨4時許在復興區後山的高義里、復華部落、光華部落及三光里等地相繼下雪，許多上山追雪的遊客及居民出門拍攝美景，高興直喊「終於下雪了，這是2024年拉拉山的第一場雪」，截至上午9時許積雪已經有5公分。

雪霸國家公園管理處指出，園區內海拔約2400公尺以上的七卡山莊、桃山步道等地清晨都有降雪，位於海拔2463公尺的七卡山莊上午8時許降雪，氣溫約攝氏0度；海拔高度2416公尺的桃山步道先是下起冰霰，隨後天空中飄下白雪，為樹林妝點上白色雪花；海拔2699公尺的九九山莊外經一夜降雪，更是成為一片銀色世界。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區、海拔約2000公尺的思源埡口、南投合歡山等地今天凌晨下雪，武嶺與松雪樓上午成白色世界，積雪約2到3公分；太平山莊前廣場變身一片雪白世界。

此外，大雪山森林遊樂區內海拔2560公尺的小雪山資訊站今天清晨6時也開始降雪；另外，福壽山天池、露營區也降雪，車頂覆蓋一層白雪。

除了高海拔地區降雪，馬祖北竿壁山22日深夜起也罕見下雪，屋簷、樹梢、地面與石碑都有積雪，宛如置身銀白世界。壁山位於北竿、海拔298公尺是馬祖地區第一高峰。（編輯：郭諭儒）1130123

太平山國家森林遊樂區23日凌晨開始下雪，有遊客在園區堆起小雪人。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年1月23日
太平山國家森林遊樂區23日凌晨開始下雪，有遊客在園區堆起小雪人。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年1月23日
思源埡口降雪，田地覆蓋一層白雪，成銀白世界。中央社記者鄭清元攝 113年1月23日
思源埡口降雪，田地覆蓋一層白雪，成銀白世界。中央社記者鄭清元攝 113年1月23日
思源埡口山區降雪，有民眾在車前堆起雪鴨應景。中央社記者王騰毅攝 113年1月23日
思源埡口山區降雪，有民眾在車前堆起雪鴨應景。中央社記者王騰毅攝 113年1月23日
合歡山23日凌晨開始下雪，小風口上午8時左右積雪2至3公分，白茫茫一片如銀白世界。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月23日
合歡山23日凌晨開始下雪，小風口上午8時左右積雪2至3公分，白茫茫一片如銀白世界。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月23日
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