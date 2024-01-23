24日下雪機率降、北部白天12度全台寒冷 氣溫25日回升
2024/1/23 20:50（1/23 21:30 更新）
（中央社記者汪淑芬台北23日電）寒流發威，台灣今天多處降雪。中央氣象署預報，明天水氣減少，降雪區域會縮小，機率也降低。
氣象署指出，今天北台灣海拔1000公尺左右山區、中南部及花東地區2000公尺以上高山都降雪，因水氣逐漸減少，明天降雪區域縮小，機率也降低。
氣象署預測，今晚至明晨，迎風面陽明山區及宜蘭山區仍有降雪或下冰霰的條件，至於桃園以南的山區降雪條件較不足。
氣象署表示，今晚至明天寒流持續影響，入夜起溫度再下降，台灣各地低溫會降至攝氏10度以下，中部以北、宜花地區低溫約7至8度，近山區及空曠地區約5至6度左右；明天白天北部及宜花地區高溫仍偏低，約維持10至12度，其他地區高溫稍回升到16至20度；25日清晨氣溫仍低，白天寒流漸減弱，氣溫才會明顯回升。
氣象署觀測，今晚8時10分，桃園茶改場已降至6.7度，新北市、新竹縣、新竹市局部地區都不到8度，離島金門只有6.2度、馬祖4.5度。（編輯：張雅淨）1130123
影片來源：中央社
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