天冷送醫增2到3成 醫提醒注意頭頸部保暖

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）首波寒流將來襲，醫師提醒，近期因天氣冷，心腦血管急症患者增加約2到3成，又以本身有慢性疾病如高血壓者居多，籲年長者出門儘量攜伴，並要注意頭頸部保暖，若泡湯別泡太久。

中央氣象局預報，今年入冬以來首波寒流17日報到。

新光醫院急診醫學科主任張志華今天接受媒體聯訪表示，最近因天氣冷送醫的患者增加約2到3成，大部分是心腦血管急症，且多數本身就有慢性疾病，如高血壓、糖尿病、腦血管疾病等。

張志華說明，血管也會熱脹冷縮，因天氣冷收縮，阻力變大血壓就會上升，若此時跑去溫度高的地方或是泡溫泉，血管就會放鬆，接著外出又遇到冷空氣，血管再度收縮，血壓變化大。

張志華表示，如果是血管彈性好的人就沒有關係，但如果本身有慢性病、血管硬化等疾病，例如抽菸、高血壓、糖尿病者，血管突然收縮、血壓變化太大，血管就容易裂開或形成血栓，導致中風、心肌梗塞、動脈剝離、腦中風、腦出血等，都有可能。

張志華建議，如果太冷，儘量不要出門，尤其老人家，不得已要出門務必做好保暖，且有慢性疾病、高血壓控制不好者，盡可能不要泡溫泉泡太久。

此外，張志華提醒，出門要攜伴，心肌梗塞發生往往在一瞬間，旁邊若沒有人，容易就錯失求救的時機；保暖部分，大部分人都會穿外套，卻容易忽略頭頸部，建議可以圍圍巾、戴帽子。（編輯：陳政偉）1111216