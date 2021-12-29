天冷憂心血管疾病上身 中醫分享養心撇步

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（中央社記者張茗喧台北29日電）天氣冷颼颼，是心血管疾病好發季節。中醫師許堯欽分享「養心」撇步，飲食可多吃南瓜、桂圓、芝麻、黑豆等溫養食物，並著重頭頸、背部、四肢保暖，都能避免心血管疾病上身。

奇美醫學中心中醫部部長許堯欽近日發布新聞稿表示，在黃帝內經中，心臟被稱為「君主之官」，在五臟六腑中扮演重要角色，主要統領各個臟器，讓它們互相協調，一同完成複雜的生理活動，維持人體的生命運轉。

許堯欽說，冬天因溫差大，容易使人體內環境失去平衡，另因天冷會使人體末梢血管處於收縮狀態，導致動脈壓升高，心肌耗氧量增加，增加心血管疾病發病風險。

許堯欽指出，心血管疾病指的是心臟及血管的疾病，又稱循環系統疾病，動脈粥狀硬化導致血流不順是常見主因，另像是心臟病、中風、高血壓及心肌梗塞等也都算是心血管疾病。

心血管疾病可以從飲食、保暖、運動、穴道按摩等方面預防，許堯欽表示，飲食方面可以吃溫養的食物如南瓜、桂圓、芝麻、黑豆、黑木耳、紅棗、百合、茶葉等，也可以喝丹參養心藥茶、山楂清肝茶。

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許堯欽說，每天可以按壓勞宮穴、內關穴、心俞穴5到10分鐘，有助寧心安神、舒緩緊張，保暖部分應著重頭部、頸部、背部及四肢關節等地方，尤其老年人須注意保暖，但又不能過於臃腫，避免行動受到限制增加意外發生率，並保持規律的生活作息及適量的運動，如太極拳、氣功運動都不錯。

中國醫藥研究發展基金會明年1月2日將舉辦免費線上視訊講座，除了由許堯欽分享「養心」之道，中國醫藥大學附設醫院副院長賴榮年也將分享女性一生當中3個養生階段，每場更會送出2本養生書，邀民眾共襄盛舉。（編輯：張芷瑄）1101229