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金曲36紅毯陳明珠黃偉晉主持 楊乃文與告五人共演

2025/6/17 14:19（6/17 14:46 更新）
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第36屆金曲獎頒獎典禮邀請樂團告五人擔任表演嘉賓，2度站上金曲舞台的他們表示享受每次演出。（台視提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月17日
第36屆金曲獎頒獎典禮邀請樂團告五人擔任表演嘉賓，2度站上金曲舞台的他們表示享受每次演出。（台視提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月17日
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（中央社記者陳怡璇台北17日電）第36屆金曲獎星光大道紅毯將由陳明珠與黃偉晉3度攜手主持，表演陣容有彭佳慧、楊乃文、告五人；楊乃文將與告五人攜手共演，展現截然不同但各有強烈的音樂個性。

今年是第4次接下紅毯主持棒的陳明珠表示，相信跟黃偉晉已經達到足夠的默契，即便是熟悉的組合，仍期待帶給觀眾耳目一新的體驗，最關鍵的是要準時把現場交回典禮。

黃偉晉感性地說：「好像一次一次被金曲獎肯定的感覺。」並笑說不會緊張的最大原因，是有陳明珠作為熟悉的搭檔，可以更自在地面對每個環節和互相幫忙，並表示這次沒有想刻意追求突破：「求穩最重要。」

表演橋段方面，邀請剛開唱完的彭佳慧演出，手握「最佳客語歌手獎」與「最佳華語女歌手獎」榮耀的彭佳慧，也是金曲史上首位雙語歌后，將以融合華語與客語的組曲登上金曲舞台。彭佳慧才剛開唱完，緊接著投入準備金曲獎表演，坦言這是極大的挑戰：「這兩件事情幾乎同時進行，讓我一度猶豫自己是否能負荷。」

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出道28年的搖滾女王楊乃文，今年首度以表演嘉賓登上金曲獎舞台，這次將與人氣樂團告五人攜手共演，楊乃文透露，這次合作曲目具有挑戰性，期待觀眾能感受到不同以往的演出魅力。

告五人二度站上金曲獎舞台演出，他們表示享受每一次的舞台，攜手楊乃文直呼：「非常榮幸！我們都非常期待。」（編輯：李亨山）1140617

出道28年，歌手楊乃文（圖）將首度以表演嘉賓身分登上第36屆金曲獎頒獎典禮舞台，與樂團告五人攜手演出。（台視提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月17日
出道28年，歌手楊乃文（圖）將首度以表演嘉賓身分登上第36屆金曲獎頒獎典禮舞台，與樂團告五人攜手演出。（台視提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月17日
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