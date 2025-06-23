李玖哲金曲36當頒獎嘉賓 勤練入圍者名字逾百遍
2025/6/23 19:42（6/23 21:21 更新）
（中央社記者陳怡璇台北23日電）金曲36今天公布頒獎嘉賓，包含李玖哲、盧廣仲、羅時豐、樂團麋先生、日籍歌手千田愛紗等；李玖哲說怕自己中文不好念錯字，一知道要當頒獎人就先把入圍者名字練了超過百遍。
第36屆金曲獎頒獎典禮28日晚間在台北小巨蛋登場今天公布頒獎嘉賓陣容，包含9m88、J.Sheon、Karencici、千田愛紗、李玖哲、張清芳、曾敬驊、黃妃、頑童MJ116、舞思愛Usay Kawlu、蔡振南、盧廣仲、麋先生MIXER、羅時豐等。
有歌壇「東方不敗」之稱的張清芳表示，能以頒獎嘉賓上台感到很榮耀，「這也表示我還年輕」，鼓勵年輕創作者勇敢做自己，從生活與人生經驗中尋找創作靈感。
李玖哲擔任頒獎嘉賓也做足準備：「怕自己中文不好念錯字，得知要當頒獎人之後，我就把入圍者名字練習超過100遍。」
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
分別在第19屆以及第22屆獲得「最佳演唱組合獎」，「大嘴巴」的女主唱千田愛紗，特別提及近期關注的音樂人：「恐龍的皮除了音樂很獨特好聽之外，他們的創意讓我愛上他們。」
曾演出盧廣仲、A-Lin、林家謙等藝人MV的演員曾敬驊，首度擔任金曲獎頒獎嘉賓，他分享音樂對自己的意義：「音樂是我靠近人群、理解世界的方式。在拍MV時能藉由音樂去找到角色情緒，理解他的需求，在生活中也是如此。」（編輯：李亨山）1140623
- 李玖哲金曲36當頒獎嘉賓 勤練入圍者名字逾百遍2025/06/23 19:42
- 2025/06/19 21:36
- 2025/06/17 14:19
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
金曲形象短片入圍者化身工匠 致敬音樂職人精神