加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
看懂荷莫茲海峽為何重要 關鍵能源航道牽動全球貿易與油價
首頁 / 娛樂
金曲獎
頒獎亮點
新聞專題
頒獎亮點2/67
首頁 / 娛樂

李玖哲金曲36當頒獎嘉賓 勤練入圍者名字逾百遍

2025/6/23 19:42（6/23 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第36屆金曲獎頒獎典禮將在台北小巨蛋登場，23日公布頒獎嘉賓陣容，歌手李玖哲入列，他表示，「怕自己中文不好念錯字，得知要當頒獎人之後，我就把入圍者名字練習超過100遍」。（台視提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月23日
第36屆金曲獎頒獎典禮將在台北小巨蛋登場，23日公布頒獎嘉賓陣容，歌手李玖哲入列，他表示，「怕自己中文不好念錯字，得知要當頒獎人之後，我就把入圍者名字練習超過100遍」。（台視提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北23日電）金曲36今天公布頒獎嘉賓，包含李玖哲、盧廣仲、羅時豐、樂團麋先生、日籍歌手千田愛紗等；李玖哲說怕自己中文不好念錯字，一知道要當頒獎人就先把入圍者名字練了超過百遍。

第36屆金曲獎頒獎典禮28日晚間在台北小巨蛋登場今天公布頒獎嘉賓陣容，包含9m88、J.Sheon、Karencici、千田愛紗、李玖哲、張清芳、曾敬驊、黃妃、頑童MJ116、舞思愛Usay Kawlu、蔡振南、盧廣仲、麋先生MIXER、羅時豐等。

有歌壇「東方不敗」之稱的張清芳表示，能以頒獎嘉賓上台感到很榮耀，「這也表示我還年輕」，鼓勵年輕創作者勇敢做自己，從生活與人生經驗中尋找創作靈感。

李玖哲擔任頒獎嘉賓也做足準備：「怕自己中文不好念錯字，得知要當頒獎人之後，我就把入圍者名字練習超過100遍。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

分別在第19屆以及第22屆獲得「最佳演唱組合獎」，「大嘴巴」的女主唱千田愛紗，特別提及近期關注的音樂人：「恐龍的皮除了音樂很獨特好聽之外，他們的創意讓我愛上他們。」

曾演出盧廣仲、A-Lin、林家謙等藝人MV的演員曾敬驊，首度擔任金曲獎頒獎嘉賓，他分享音樂對自己的意義：「音樂是我靠近人群、理解世界的方式。在拍MV時能藉由音樂去找到角色情緒，理解他的需求，在生活中也是如此。」（編輯：李亨山）1140623

#李玖哲
#張清芳
#曾敬驊
#盧廣仲
#羅時豐
#金曲獎
#千田愛紗
盧廣仲
盧廣仲獻唱方大同組曲 表示製作過程常哭袁澧林入圍金馬卻陷低潮 自我要求高求助心理諮商
頒獎亮點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
金曲形象短片入圍者化身工匠 致敬音樂職人精神
48
更多編輯台推薦新聞：