金曲獎引言人出爐 Energy蔡健雅等6組音樂人接力

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）第36屆金曲獎宣布今年典禮突破框架，由6組音樂人擔任「六角引言人」，分別為男團Energy、樂團Trash、原民歌手桑布伊、台語歌手許富凱、華語歌手蔡健雅及客語歌手羅文裕。

金曲獎今天以新聞稿宣布，「六角引言人」將在各個段落中登場，以自身對音樂的理解和感受，和觀眾一同走進金曲獎的多元樣貌，也呼應主視覺「六角螺絲」中象徵不同角色緊密結合、共同建構音樂產業的精神。

Energy入圍最佳演唱組合獎、年度歌曲獎，擔任金曲獎開場引言，他們表示，「很榮幸可以一起擔任六角引言人，這次Energy的復出已經獲得太多。」

TRASH今年將第4度角逐最佳樂團獎，他們說：「對很多人來說，金曲像是旅程的終點，但對我們而言，更像旅途中最道地的餐廳、或是一處加油站，讓音樂人們在這裡短暫停留、相聚後，再踏上各自的音樂旅程。」

卑南族歌手桑布伊3度獲得最佳原住民語歌手獎，他表示，「希望能讓大家聽見這些古老的語言、感受到族人的精神和土地的力量，並藉此感受語言與文化的魅力。」

許富凱曾以入圍者、得獎人、表演嘉賓、頒獎人與評審等多重身分參與金曲獎，今年以「六角引言人」身分再度登場。他感性地說：「能不斷以不同身分成為金曲的一份子，真的是三生有幸。這次是完全不同的視角與緊張心情，備感榮幸。」

蔡健雅曾10度入圍最佳華語女歌手獎，並4度奪下歌后寶座，今年再度入圍，她說：「這是第一次除了入圍，又多了引言人的身分，覺得很新鮮。剛好也能把緊張能量轉移到其他地方，但說話、唸台詞偏偏是我最不擅長的。」並向觀眾喊話，希望大家為她加油。

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曾2度獲最佳客語歌手獎肯定的羅文裕，長年耕耘母語創作，他透露將為歌手彭佳慧的演出揭開篇章。彭佳慧曾以專輯「我在客廳做的夢」榮獲第34屆金曲獎最佳客語歌手獎，正是由羅文裕擔任製作人。能見證眾多音樂人走上榮耀時刻，羅文裕說，這是自己音樂旅程中最榮幸的事。

第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日登場，地點在台北小巨蛋。（編輯：張雅淨）1140624