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巫啟賢金曲獻獎馬兆駿 蕭煌奇唱翁孝良作品壓力大

2025/6/25 14:57（6/25 15:56 更新）
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歌手潘越雲（左起）、巫啟賢、蕭煌奇將在第36屆金曲獎頒獎典禮演出，分別重新演繹特別貢獻獎得主翁孝良、馬兆駿作品。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月25日
歌手潘越雲（左起）、巫啟賢、蕭煌奇將在第36屆金曲獎頒獎典禮演出，分別重新演繹特別貢獻獎得主翁孝良、馬兆駿作品。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月25日
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（中央社記者王心妤台北25日電）第36屆金曲獎頒獎典禮將於28日登場，今年特別貢獻獎得主為翁孝良、馬兆駿，巫啟賢將獻獎並以歌緬懷已故好友馬兆駿，蕭煌奇則將演出翁孝良作品，他直呼壓力大，會熬夜背歌詞。

巫啟賢透過新聞稿表示，馬兆駿獲獎實至名歸，能為好友獻獎感到非常榮幸，而為了演出，已經跟馬兆駿的家人多次來回溝通，希望遵循馬兆駿的教誨：「老老實實、誠懇地為他唱歌。」

曾摘4次金曲台語歌王的蕭煌奇今年以「沒事的」入圍華語歌王，也將用表演致敬翁孝良。蕭煌奇表示，希望能把翁孝良作品的正能量傳遞出去並感動更多人，但也承認此次演出壓力不小，因為現場表演沒有重來機會，可能需要半夜加班把歌詞背熟。

潘越雲將跟齊豫合唱由翁孝良作曲的「夢田」，並擔任獻獎人。潘越雲表示，心中充滿無限敬意，「翁孝良老師一生低調耕耘，用無數樂章點亮台前璀璨奪目的星光，滋養了華語音樂的生態。」

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潘越雲也說，「夢田」能傳唱40年展現音樂跨越時代的力量，而流行音樂是時代文化基因裡不可或缺的，經典作品因為觸及人最本質的情感，所以能跨越時代。

第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日在台北小巨蛋登場，台視將轉播下午5時的星光大道和晚上7時的頒獎典禮，台視YouTube頻道同步播出，或可透過LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號收看直播。（編輯：張雅淨）1140625

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