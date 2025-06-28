金曲36「六角引言人」突破框架 表演卡司有來頭

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）第36屆金曲獎今晚登場，紅毯由陳明珠與黃偉晉聯手主持，典禮表演包含睽違7年來台的日本歌手MISIA、雙語歌后彭佳慧的華語客語組曲；並突破框架由6組「引言人」接力主持等。

第36屆金曲獎頒獎典禮今天在台北小巨蛋舉行，台視下午5時將live轉播星光大道及晚間7時頒獎典禮。

紅毯將由陳明珠與黃偉晉3度攜手主持；表演則有手握「最佳客語歌手獎」與「最佳華語女歌手獎」的彭佳慧，帶來融合華語與客語的演出；以及首度以表演嘉賓出場的楊乃文與樂團告五人共演；之前要來台開唱但因地震取消的日本歌后MISIA也將登台。

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今年典禮則沒有固定主持人，由6組音樂人擔任「六角引言人」，分別為男團Energy、樂團Trash、原民歌手桑布伊、台語歌手許富凱、華語歌手蔡健雅及客語歌手羅文裕。

另外，香港歌手方大同今年猝然離世震驚音樂圈，金曲獎每年固定的緬懷橋段是否向他致敬也是焦點。（編輯：謝雅竹）1140628