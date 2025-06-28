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金曲獎第36屆直播看這裡 多視角一次掌握

2025/6/28 16:03（6/28 16:29 更新）
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圖為第36屆金曲獎主視覺，以「六角螺絲」為核心，象徵平衡、對稱與團結之美；3張海報展現支撐起金曲獎的幕前幕後及音樂觸動情緒、凝聚力量的意象。（台視提供）
圖為第36屆金曲獎主視覺，以「六角螺絲」為核心，象徵平衡、對稱與團結之美；3張海報展現支撐起金曲獎的幕前幕後及音樂觸動情緒、凝聚力量的意象。（台視提供）
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（中央社網站）第36屆金曲獎今晚在台北小巨蛋頒獎，紅毯將由陳明珠與黃偉晉3度攜手主持，表演陣容有彭佳慧、楊乃文、告五人。楊乃文將與告五人攜手共演。睽違7年來台的日本歌手米希亞（MISIA）也將登台。

今年典禮沒有固定主持人，由6組音樂人擔任「六角引言人」，分別為男團Energy、樂團Trash、原民歌手桑布伊、台語歌手許富凱、華語歌手蔡健雅及客語歌手羅文裕。

華語歌王、歌后競爭激烈，柏霖首次入圍就要角逐最佳華語男歌手，對上10度入圍的李榮浩、在華語台語都很有實力的蕭煌奇等勁敵；華語歌后部分，主要競爭者有蔡健雅、魏如萱與戴佩妮等，也被稱為死亡之組。

本屆金曲獎由台視轉播，網路平台由LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號播出，其中LINE TODAY網站提供多視角直播，讓觀眾能一次掌握台前、幕後精彩時刻。

金曲獎直播管道

電視直播：台視

官方網路頻道：金曲官方網站金曲獎YouTube（台灣除外）
數位直播平台：LINE TODAY

LINE TODAY多視角直播

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（編輯：翁堃耀）1140628

#金曲獎
#楊乃文
#蔡健雅
#告五人
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