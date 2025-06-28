蔡健雅紅毯壓軸拚5度封后 孫盛希低胸禮服性感亮相
2025/6/28 19:31（6/28 19:42 更新）
（中央社記者王心妤台北28日電）第36屆金曲獎今晚在台北小巨蛋登場，華語歌后紀錄保持人蔡健雅今天將拚5度封后，壓軸登上紅毯；擔任頒獎人的歌后孫盛希以亮黃色低胸禮服現身，願參與者都有美好夜晚。
歌后蔡健雅曾4度抱回華語歌后，今年再以「不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯」角逐最佳華語女歌手獎，若抱回獎項將打破華語歌后的摘獎紀錄，她換上黑色洋裝壓軸現身。
華語歌后孫盛希今晚換上亮黃色低胸洋裝亮麗現身，今天將擔任最佳華語女歌手頒獎人，被紅毯主持人稱讚是「紅毯第一美」。孫盛希受訪笑說，眼影、指甲、禮服都選擇金黃色，就像「一座金曲獎」，希望每個參與者都有美好的一晚。
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4座金曲獎台語歌王蕭煌奇今年再以「沒事的」角逐華語歌王，並將擔任特別貢獻獎得主翁孝良的獻唱人，他今晚穿上黑色綴有閃片的西裝閃亮登場。
動力火車每次推出新專輯都能入圍金曲獎，也曾以「就是紅光輝全紀錄」抱回首座金曲獎最佳演唱組合獎，今年以「結伴」再度角逐最佳演唱組合獎，合作的音樂人包含告五人、麋先生等，金金加持，呼聲相當高，兩人今天以一藍一紅的搭配走上紅毯。（編輯：李亨山）1140628
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