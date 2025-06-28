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蔡健雅紅毯壓軸拚5度封后 孫盛希低胸禮服性感亮相

2025/6/28 19:31（6/28 19:42 更新）
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第36屆金曲獎頒獎典禮28日在台北小巨蛋舉行，已4次獲金曲歌后肯定的蔡健雅（圖）再度入圍最佳華語女歌手，選擇黑色系褲裝搭配薄紗長披肩優雅亮相星光紅毯。中央社記者張新偉攝114年6月28日
第36屆金曲獎頒獎典禮28日在台北小巨蛋舉行，已4次獲金曲歌后肯定的蔡健雅（圖）再度入圍最佳華語女歌手，選擇黑色系褲裝搭配薄紗長披肩優雅亮相星光紅毯。中央社記者張新偉攝114年6月28日
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（中央社記者王心妤台北28日電）第36屆金曲獎今晚在台北小巨蛋登場，華語歌后紀錄保持人蔡健雅今天將拚5度封后，壓軸登上紅毯；擔任頒獎人的歌后孫盛希以亮黃色低胸禮服現身，願參與者都有美好夜晚。

歌后蔡健雅曾4度抱回華語歌后，今年再以「不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯」角逐最佳華語女歌手獎，若抱回獎項將打破華語歌后的摘獎紀錄，她換上黑色洋裝壓軸現身。

華語歌后孫盛希今晚換上亮黃色低胸洋裝亮麗現身，今天將擔任最佳華語女歌手頒獎人，被紅毯主持人稱讚是「紅毯第一美」。孫盛希受訪笑說，眼影、指甲、禮服都選擇金黃色，就像「一座金曲獎」，希望每個參與者都有美好的一晚。

歌手孫盛希今年以頒獎嘉賓身分參與盛會，會前紅毯上選擇以金色系禮服小秀性感，吸睛全場中央社記者張新偉攝 114年6月28日
歌手孫盛希今年以頒獎嘉賓身分參與盛會，會前紅毯上選擇以金色系禮服小秀性感，吸睛全場中央社記者張新偉攝 114年6月28日
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4座金曲獎台語歌王蕭煌奇今年再以「沒事的」角逐華語歌王，並將擔任特別貢獻獎得主翁孝良的獻唱人，他今晚穿上黑色綴有閃片的西裝閃亮登場。

動力火車每次推出新專輯都能入圍金曲獎，也曾以「就是紅光輝全紀錄」抱回首座金曲獎最佳演唱組合獎，今年以「結伴」再度角逐最佳演唱組合獎，合作的音樂人包含告五人、麋先生等，金金加持，呼聲相當高，兩人今天以一藍一紅的搭配走上紅毯。（編輯：李亨山）1140628

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歌手蕭煌奇將角逐華語歌王寶座，盛裝亮相紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
歌手蕭煌奇將角逐華語歌王寶座，盛裝亮相紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
以新專輯「珍珠刑」入圍最佳華語女歌手獎的魏如萱戴上蝴蝶結手套、穿著俏皮花苞短褲及藍色長襪亮麗登紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
以新專輯「珍珠刑」入圍最佳華語女歌手獎的魏如萱戴上蝴蝶結手套、穿著俏皮花苞短褲及藍色長襪亮麗登紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
受邀擔任頒獎嘉賓的藝人9m88以繞頸小洋裝搭配黑色跟鞋登上星光紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
受邀擔任頒獎嘉賓的藝人9m88以繞頸小洋裝搭配黑色跟鞋登上星光紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
高人氣樂團美秀集團紅毯亮相，引起陣陣尖叫聲。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
高人氣樂團美秀集團紅毯亮相，引起陣陣尖叫聲。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
樂團TRASH將角逐最佳樂團獎，會前帥氣在紅毯亮相，造型展露個性風格。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
樂團TRASH將角逐最佳樂團獎，會前帥氣在紅毯亮相，造型展露個性風格。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
樂團麋先生盛裝出席，帥氣留影中央社記者張新偉攝 114年6月28日
樂團麋先生盛裝出席，帥氣留影中央社記者張新偉攝 114年6月28日
動力火車（圖）將角逐最佳演唱組合獎，兩人一同在紅毯留影。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
動力火車（圖）將角逐最佳演唱組合獎，兩人一同在紅毯留影。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
歌手呂士軒將角逐最佳華語男歌手，選擇以紅色系裝扮亮相紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
歌手呂士軒將角逐最佳華語男歌手，選擇以紅色系裝扮亮相紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
原住民音樂人桑布伊（圖）應邀擔任典禮「六角引言人」之一，會前開心走上紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
原住民音樂人桑布伊（圖）應邀擔任典禮「六角引言人」之一，會前開心走上紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
音樂人Joanna王若琳本屆雙料入圍，她選擇一襲白色蕾絲洋裝亮相走紅毯。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
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