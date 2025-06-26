加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽
首頁 / 娛樂

魏如萱「珍珠刑」再拚金曲歌后 盼獲獎證明還能唱

2025/6/26 18:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北26日電）歌手魏如萱再爭金曲歌后，她表示第1次封后時覺得很踏實、被肯定，如果能拿下第2座，「就證明我還可以唱。」新專輯記錄下比較激烈的情緒，她笑說：「創作就是小題大作。」

魏如萱以第8張專輯「珍珠刑」入圍第36屆金曲獎最佳華語女歌手，也是她自2020年奪下金曲歌后之後，再次入圍角逐歌后， 她表示，這張專輯情緒比較激烈，所以第1首歌就放「怪奇的珍珠」，並用搖滾聲線詮釋。

魏如萱表示，她不是會說謊的人，這張專輯記錄下這幾年自己特別有感的事、必須記下來的眼淚或憤怒等，就像日記或標本，可以跟聽眾有共鳴。

至於究竟發生了什麼事，她笑說：「具體我也說不出來，創作就是小題大作，真的把事情講出來大家就會覺得太無聊了。」

魏如萱說，表演跟創作的人情緒會比較敏感，哭泣也不是自憐地哭，就是情緒太複雜，或是生理期來也會想哭，「那就哭吧！」魏如萱曾在朋友家聽坂本龍一的作品聽到哭，自己都嚇一跳，「我就告訴自己，我還是這麼喜歡音樂，因為一首歌感動到流眼淚。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

魏如萱坦言，還是會自我懷疑、對未來還是會迷茫，這次為「珍珠刑」開發出新的聲音與唱法，雖然覺得有挑戰性、很好玩，但也會緊張，怕自己做不到。

魏如萱說，拿下第1座歌后時覺得很踏實、被認證，如果有幸拿第2座，「就是證明我還可以唱、不會是句點。」她並說，因為兒子路易很早睡，金曲獎他還是待在家就好，「得獎的話就給他看重播吧。」（編輯：龍柏安）1140626

魏如萱
金曲36柏霖首入圍就爭華語歌王 歌后是死亡之組多倫多艷陽下 「愛之日常音樂節」吸引萬人同歡
坂本龍一
東京旋律修復版首度登台 重現坂本龍一風采李志銘刻畫聲音的台灣史 找回台灣音樂文化記憶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：