魏如萱「珍珠刑」再拚金曲歌后 盼獲獎證明還能唱

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）歌手魏如萱再爭金曲歌后，她表示第1次封后時覺得很踏實、被肯定，如果能拿下第2座，「就證明我還可以唱。」新專輯記錄下比較激烈的情緒，她笑說：「創作就是小題大作。」

魏如萱以第8張專輯「珍珠刑」入圍第36屆金曲獎最佳華語女歌手，也是她自2020年奪下金曲歌后之後，再次入圍角逐歌后， 她表示，這張專輯情緒比較激烈，所以第1首歌就放「怪奇的珍珠」，並用搖滾聲線詮釋。

魏如萱表示，她不是會說謊的人，這張專輯記錄下這幾年自己特別有感的事、必須記下來的眼淚或憤怒等，就像日記或標本，可以跟聽眾有共鳴。

至於究竟發生了什麼事，她笑說：「具體我也說不出來，創作就是小題大作，真的把事情講出來大家就會覺得太無聊了。」

魏如萱說，表演跟創作的人情緒會比較敏感，哭泣也不是自憐地哭，就是情緒太複雜，或是生理期來也會想哭，「那就哭吧！」魏如萱曾在朋友家聽坂本龍一的作品聽到哭，自己都嚇一跳，「我就告訴自己，我還是這麼喜歡音樂，因為一首歌感動到流眼淚。」

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魏如萱坦言，還是會自我懷疑、對未來還是會迷茫，這次為「珍珠刑」開發出新的聲音與唱法，雖然覺得有挑戰性、很好玩，但也會緊張，怕自己做不到。

魏如萱說，拿下第1座歌后時覺得很踏實、被認證，如果有幸拿第2座，「就是證明我還可以唱、不會是句點。」她並說，因為兒子路易很早睡，金曲獎他還是待在家就好，「得獎的話就給他看重播吧。」（編輯：龍柏安）1140626