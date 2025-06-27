蔡健雅以戲劇原聲帶爭歌后 感謝宇宙盼帶來啟發

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）歌手蔡健雅以戲劇原聲帶挑戰第5座金曲華語歌后，她提到，跟數字比起來更希望打破慣例、帶來啟發，而導演徐譽庭讓她完全做自己，這張作品「不是一般的OST，就是我的小孩 」。

生涯4度獲得金曲歌后的蔡健雅，是金曲獎最佳華語女歌手獲獎紀錄保持人，今年以「不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯」再度入圍。

蔡健雅說，她覺得大家都太注重在數量上，難能可貴的是評審讓原聲帶形式入圍，因為一般不會是一個歌手專門演唱，這次以這樣的音樂形式獲肯定，感到很驕傲。

蔡健雅說，她跟宇宙許的願就是想做配樂，自嘲在圈子內沒朋友也不太會社交的她，在結束上一張專輯後的休息期間就遇到soulmate徐譽庭，兩人一見如故。蔡健雅感性地說：「回頭看，我就覺得我就是要碰到這一部劇、就是要碰到徐譽庭。」

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蔡健雅說，她跟徐譽庭在開拍前就讀劇本，都用想像力安排哪個片段要進音樂，每每問徐譽庭都得到對方肯定答覆「對！就是這裡」，「徐譽庭信任我到讓我懷疑自己。」蔡健雅也靈感爆發，坦言身為創作人，一生有一次這樣的經驗是可遇而不可求。

蔡健雅說，其實有很多年身心狀況不佳，後來領悟到是宇宙希望透過生病這件事去探尋人生課題，「謝謝這個不舒服，我把它當成我的老師」。而在她決心不想繼續在家癱著時，就發現家對面正好有新開的瑜伽教室，健身房就在旁邊，蔡健雅直言，「當你ready了，眼睛就會睜開」。（編輯：張雅淨）1140627