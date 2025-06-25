金曲36柏霖首入圍就爭華語歌王 歌后是死亡之組

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（中央社台北25日電）第36屆金曲獎歌手柏霖首次入圍就要爭華語歌王，對上10度入圍的李榮浩、在華語台語都很有實力的蕭煌奇等勁敵；華語歌后部分，主要競爭者有蔡健雅、魏如萱與戴佩妮等，也被稱為死亡之組。

柏霖PoLin以第2張作品「允許萬物破碎」入圍，初次入圍金曲就是角逐最佳華語男歌手；李榮浩以「黑馬」再次入圍，這也是他從2014推出首張個人專輯「模特」以來第10次入圍。

生涯共拿下4座金曲台語歌王、同時也是得獎紀錄保持人的蕭煌奇，今年則轉換賽道，憑著全新國語專輯「沒事的」入圍金曲最佳華語男歌手，而挾著他在台語樂壇的硬實力，預料今年也是熱門候選人之一。

生涯4度獲得金曲最佳華語女歌手的蔡健雅，是金曲最佳華語歌后獲獎紀錄保持人，今年她再次入圍將面臨戴佩妮與魏如萱兩大強敵夾殺，能否突圍再次獲獎頗受矚目。

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馬來西亞歌手戴佩妮是金曲獎獲得獎項類別最多的女歌手，她不僅曾摘下最佳華語女歌手獎，還曾包辦最佳專輯製作人、編曲人以及作曲人，堪稱是最全面的音樂人，也是挑戰歌后的熱門人選。

「娃娃」魏如萱同樣來勢洶洶，加上今年在內，已是她生平第6次入圍金曲獎最佳華語女歌手，她曾靠著專輯「藏著並不等於遺忘」拿下第31屆金曲獎歌后，今年是她時隔5年再次入圍，也替今年華語歌后的競爭再添一把火，也帶來更多話題。（編輯：龍柏安）1140625