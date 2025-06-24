李竺芯賦台語外文風味 輕鬆玩音樂展現原生自我

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）歌手李竺芯今年以專輯「Suí 水」入圍6項金曲獎，她配唱時力求完美，反被恩師鍾興民嫌「浪費我的電」；在講幹話裡誕生的「足芳足芳」若奪年度歌曲，也是鼓勵她放鬆玩音樂。

李竺芯以專輯「Suí 水」，入圍第36屆金曲獎最佳台語女歌手、最佳台語專輯、年度歌曲、最佳作詞人、最佳專輯製作人、年度專輯，堪稱大黑馬。

其中入圍年度歌曲的「足芳足芳」，因把台語寫成法式風味引起討論，李竺芯笑說，是跟恩師鍾興民在錄音室的廚房裡聊天時，用怪腔怪調的台語開玩笑，鍾興民大笑說乾脆寫首歌。

李竺芯接受中央社記者專訪時鄭重澄清，「我真的不會法文」，因為這首歌才去看法文音標跟影集，找跟台語相似的韻腳，靈感則來自鐵獅玉玲瓏。而除了法文，Sakura Gansha這首歌則融入日文及演歌唱腔，李竺芯補充，「我其實也不會日文」。

把台語唱得像外文、寫「歪歌」，李竺芯笑說：「我這個奇怪的女子，遇到一個更奇怪的製作人。」她在錄「阿美蝶」時，鍾興民直接說，要這麼精雕細琢的話找AI唱就好了，「浪費我的電」。

李竺芯提到，「Suí 水」中她放膽寫了很多沒試過的主題，也展現了原生的自己，鍾興民持續鼓勵她的各種特質。在寫Sakura Gansha時，李竺芯還擔心寫得太超過，但鍾興民直言「不會，妳就這樣寫，寫得更歪都沒問題」，讓李竺芯說「我終於不用壓抑搞笑的我」。

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李竺芯指出，專輯同名歌曲「Suí 水」談的是容貌焦慮，小時候被誇可愛時，爸媽都會謙虛否認再來一串自嘲的話，「我發現我自己好像聽進去了」；專輯同時也觸及多元性別等議題，這些歌曲就是自我探索的歷程。

在入圍名單公布時，李竺芯說，年度歌曲是她唯一有掉淚的，「創作不需要太用力，輕鬆做自己，如果真的得獎，那就是最大的鼓勵」。（編輯：張雅淨）1140624