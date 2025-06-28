李竺芯奪台語歌后專輯雙金 上台換穿圍裙笑稱自己是瘋婆

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）第36屆金曲獎最佳台語女歌手由李竺芯拿下，「Suí 水」也奪下最佳台語專輯；李竺芯邊穿圍裙邊用法式台語說「等我一下」，她說把對歌聲的好壞放下後「我就自由啦」。

李竺芯以國台語交錯表示，歌聲是很誠實的，裡面會隱藏很多個性跟經歷過的事 ，「例如我就是一個瘋婆子」。

李竺芯說，她從11歲就開始錄音唱歌，一直想給大家最好的歌聲，被恩師鍾興民說乾脆找AI唱之後，發現接受自己覺得不好的歌聲，「把好的、壞的柱子拆掉之後，我就自由啦」，下台前又用法式台語飆了一句「好爽」。

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隨後公布「Suí 水」為最佳台語專輯，李竺芯再度上台，她說音樂不只做給台灣跟華人聽，也會放上國際串流平台，既然不會西班牙文的人也會唱Despacito、不會韓文的人也會唱APT，「那有沒有可能讓外國人也會唱『足芳足芳』或是『拌拌咧 』」。

李竺芯受訪時笑說，感謝製作團隊跟父母在比較辛苦時有「實質幫助」，寫歌詞時鍾興民要她不要太辛苦，且她要特別感謝藝人許效舜，因為「足芳足芳」的歌詞有引用鐵獅玉玲瓏的段子。（編輯：方沛清）1140628

李竺芯（右2）以「Suí 水」奪下台語女歌手和最佳台語專輯2座金曲獎，上台穿圍裙領獎。（台視提供）