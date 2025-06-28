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山姆奪金曲最佳新人 把一無所有寫成音樂「謝謝沒有放棄的自己」

2025/6/28 20:27（6/28 20:44 更新）
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邁入第36屆的金曲獎28日晚間在台北小巨蛋舉辦頒獎典禮，最佳新人獎由饒舌歌手someshiit山姆（圖）獲得。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日
邁入第36屆的金曲獎28日晚間在台北小巨蛋舉辦頒獎典禮，最佳新人獎由饒舌歌手someshiit山姆（圖）獲得。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日
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（中央社記者陳怡璇、洪素津台北28日電）第36屆金曲獎最佳新人獎由someshiit山姆奪下，他說過去他是負責記錄得獎感言的工作人員，感謝首名聽眾，是愛貓；日前才剛動刀拿掉頭上的瘤，現在一切沒問題。

someshiit山姆以專輯「愚公」拿下金曲新人獎。值得一提的是，他日前在金曲音樂節上透露，準備表演時有點喪氣，因為也不一定會上台，「但活著就是為那一點可能性去拚」，如今夢想成真。

山姆表示，他一直覺得最需要音樂的人是某方面一無所有的人，他把一無所有都寫進了音樂，感謝評審看見這樣的他。

山姆說，從後台走到前台，看不明白的事情還很多，最難的是要一直睜著眼睛看，「感謝沒有因為害怕就放棄、撇過頭不看的自己」。

山姆並在台上秀出印著愛貓的T恤「牠是我音樂的第一個聽眾」，謝謝家人及製作夥伴，讓他得以開口說話跟發光。

山姆受訪時表示，媽媽曾說他不一定會得獎，現在得獎了一定會說「兒子不要得意忘形」，他笑說：「現在很想聽媽媽那個矯揉造作、明明很開心又要裝不開心的聲音」。

山姆說，跟其他入圍者交流、了解彼此後覺得新人獎是一個「我們一起」的獎項，有些心情跟脈絡是相同的，很有戰友感。

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山姆坦言得知獲獎的那一刻很想哭，因為做音樂的過程很辛苦，演出費幾乎入不敷出，還得自掏腰包分給其他團員，講到這裡更是哽咽，這次終於有好成績可以跟團員共享榮耀。

而山姆頭上有明顯的疤痕，他表示日前才動手術拿掉一顆瘤，學名為皮脂腺母斑，「我去看醫生，醫生一看不對勁，認為不動手術可能會有致癌的可能，我就動手術拿掉，現在一切沒問題」；奪獎後山姆最想要再養一隻貓，會拿獎金去買貓需要的東西。（編輯：方沛清）1140628

音樂界盛事金曲獎邁入第36屆，28日晚間在台北盛大頒獎，最佳新人獎由饒舌新聲someshiit山姆（左）獲得，受訪時特別與主持人分享自己的幸運小物。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日
音樂界盛事金曲獎邁入第36屆，28日晚間在台北盛大頒獎，最佳新人獎由饒舌新聲someshiit山姆（左）獲得，受訪時特別與主持人分享自己的幸運小物。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日
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