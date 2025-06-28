金曲得獎名單／someshiit山姆獲最佳新人 「愚公」臥室饒舌攻克金曲

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（中央社網站）第36屆金曲獎頒獎典禮6月28日於台北小巨蛋登場，最佳華語男歌手由柏霖PoLin、蕭煌奇、林家謙、呂士軒、李榮浩等人競逐；生涯4度獲得金曲歌后的蔡健雅將與戴佩妮、陳忻玥、Karencici、魏如萱等人角逐最佳華語女歌手。（編輯：翁堃耀）1140628

以下為得獎名單：

■最佳新人獎

someshiit山姆／愚公

■最佳MV獎

Antenna《AAA》／夕陽音樂產業有限公司﹙導演：rafhoo﹚

■最佳演奏錄音專輯獎

OR 手術劇院／ 好有感覺音樂事業有限公司（主要錄音人員：Brian Montgomery／主要混音人員：Brian Montgomery／主要母帶後製人員：Mark Wilder）