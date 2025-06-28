「星期五晚上」摘金曲年度歌曲 Energy霸氣宣告唱跳時代來臨

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）第36屆金曲獎年度歌曲由男團Energy「星期五晚上」拿下。Toro說，曾被人講過唱跳團體不太可能拿金曲，他霸氣喊話：「唱跳時代來臨了。」阿弟笑說，怕還要繼續跳16蹲。

Energy上台時搞笑說，他們出道23年，解散17年，講感言需要一點時間。「星期五晚上」重新定義了Energy，20年前大家只會想到「放手」這首歌，現在變成「16蹲大叔」。

阿弟說，頒獎人頑童MJ116表示，經典歌曲不會跌出排行榜，「那我們今年、明年還要繼續蹲。」他並謝謝歌迷給的力量，並當場哽咽表白太太，感謝對方一路陪伴；坤達也對另一半柯佳嬿說：「謝謝老婆，我等下就回家餵貓了。」

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Toro受訪時說，本來坤達有工作不能來金曲獎，他那時候有點生氣，今天坤達一下飛機就急忙打理妝髮前來合體，Toro感性說：「我很謝謝他。」5個人一起拿獎很圓滿也很有意義。

出道23年終於摘金，書偉說，中間10幾年彼此都沒有聯絡，感謝牛奶3年前約大家吃飯，體認到幸運之神就在身邊，只要堅持就會被眷顧。（編輯：龍柏安）1140628