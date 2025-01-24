「星期五晚上」獲Hit Fm年度百首 Energy掀16蹲潮

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（中央社記者洪素津台北24日電）Hit Fm聯播網舉辦「年度百首單曲」票選活動，最終結果由唱跳天團Energy的Here I Am專輯中「星期五晚上」奪冠，歌曲的舞蹈「E16蹲」也帶領全民舞動熱潮。

Hit Fm聯播網舉辦「年度百首單曲」，活動從324首歌曲中選出前100名，共計62首中文、17首西洋、21首日亞單曲進榜。

Hit Fm聯播網今天發布新聞稿指出，Energy共有3首歌曲入選百首單曲，歌曲「星期五晚上」獲得冠軍，睽違20年重新合體以抒情歌先行出發的首支單曲「分合」獲得第17名的好成績，帥炸一波的重磅氣勢舞曲Here I Am則獲得第26名。

Energy在2024年重新合體帶來的回憶殺後座力太強，重返樂壇的5名團員魅力及團魂勢不可擋。歌曲「星期五晚上」洗腦節奏跟獨有記憶點的舞蹈讓大小朋友、網紅、明星們都跟著「E16蹲」，在各個熱鬧場合總少不了「星期五晚上」，成為2024年最具話題神曲。

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票選結果出爐後，Hit Fm聯播網準備了恭賀冠軍的紅布條，由「活力DJ」阿娟代表送上祝福；Energy表示，到現在還有點不真實，真的非常感謝大家，向投票給他們的歌迷致上最高謝意。

Energy更表示，多虧有「星期五晚上」這首歌，終於可以取代「放手」，以前大家只會叫他們「放手」，現在都是叫他們「蹲」，還有小朋友會認出他們是「16蹲叔叔」。（編輯：陳政偉）1140124