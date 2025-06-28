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TRASH獲金曲獎最佳樂團 主唱阿夜：感言已放在行事曆15年

2025/6/28 23:34（6/28 23:44 更新）
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第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋隆重舉行頒獎典禮，最佳樂團獎競爭激烈，最終由TRASH獲獎，成員頤原（左2）、博文（左）、魁剛（右）、阿夜（右2）開心領獎。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋隆重舉行頒獎典禮，最佳樂團獎競爭激烈，最終由TRASH獲獎，成員頤原（左2）、博文（左）、魁剛（右）、阿夜（右2）開心領獎。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
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（中央社記者王心妤台北28日電）TRASH今天晚間抱回第36屆金曲獎最佳樂團獎，主唱阿夜表示，這份得獎感言已經放在行事曆15年了，感謝天上的藝人老爸安迪；鼓手魁剛摘獎後開心說，今天正好是爸爸的生日。

TRASH今晚打敗無妄合作社、八十八顆芭樂籽、美秀集團等樂團，抱回金曲獎最佳樂團獎。

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主唱阿夜表示：「我們等這一刻15年了，我要念的東西也放在行事曆15年了。」

他感謝媽媽、姊姊還有天上的藝人爸爸安迪，「謝謝我媽，在世界不相信我，媽媽是第一個相信我的。姊姊雖然小時候都欺負我，但有事情都最挺我，還有感謝我在天上的老爸」。（編輯：陳彥鈞）1140628

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