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動力火車隔20年再奪演唱組合 歌迷成音樂動力
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動力火車隔20年再奪演唱組合 歌迷成音樂動力

2025/6/28 21:51（6/28 21:58 更新）
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第36屆金曲獎28日晚間在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，最佳演唱組合獎由出道27年的動力火車拿下，團員兩人開心合影。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
第36屆金曲獎28日晚間在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，最佳演唱組合獎由出道27年的動力火車拿下，團員兩人開心合影。中央社記者張新偉攝 114年6月28日
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（中央社記者王心妤台北28日電）動力火車今年以專輯「結伴」抱回第2座最佳演唱組合獎，成員尤秋興除感謝唱片公司夥伴，也感謝動力火車的2名太太，讓他們無後顧之憂追音樂夢，而歌迷就是他們努力的動力。

動力火車曾以「就是紅光輝全紀錄」抱回第16屆金曲獎最佳重唱組合獎，推出的每張專輯都有品質保證，張張都入圍金曲獎，卻隔了20年才抱回更名後的同獎項「最佳演唱組合獎」。

尤秋興受訪表示，心情一直都很輕鬆，因為已經好幾次入圍都沒有得獎，原本以為拿到獎盃會很開心，但拿到獎其實很緊張。

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顏志琳表示，印象最深刻的是第一次入圍，收到許多人的恭喜，認為他們一定會得獎，可惜最後跟獎項擦身而過，心情相當失落；一旁的尤秋興則開玩笑說：「所以慢慢頹廢下去了。」

兩人事前沒討論這次的得獎機率，這次得獎特別感謝兩人的另一半，被問到會不會想親太太一下，尤秋興再開玩笑說：「志琳不只會親一下。」顏志琳也笑回：「說太細了！」動力火車表示，這20年間一直希望能再抱回一座金曲獎，當作對唱片公司跟歌迷的感謝，這次終於圓夢。（編輯：李亨山）1140628

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