方大同遺作奪作曲人獎 混音師哽咽：他全身心投入
2025/6/28 22:29（6/28 23:08 更新）
（中央社記者陳怡璇台北28日電）第36屆金曲獎最佳作曲人獎由已故歌手方大同以歌曲「才二十三」奪下，此專輯「夢想家」的混音師Eric Lau代領，他提到方大同身體不適仍全心創作，精神值得所有音樂人學習。
混音師Eric Lau代表領獎時表示，很榮幸收到方大同媽媽的邀請來領獎，感謝金曲獎及方大同的粉絲。「夢想家」這張專輯是方大同一點點打磨出來，方大同曾告訴他，這張作品比之前的更單純、個人。
Eric Lau哽咽表示，當時方大同身體不舒服，依然全身心投入到音樂創作，這種對音樂的執著跟熱愛值得每名音樂人學習。
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另一名方大同的工作夥伴Jeff說：「我見證很多方大同製作的細節，他的音樂對我來說很奇妙」，方大同雖然用電腦不快，但會耐心把每個音調到跟想像中一模一樣，絕不急躁或走捷徑，正是這種態度讓方大同的音樂在大家心裡占了特別位置。
最佳作詞人由張淦勛 Giyu Tjuljaviya 以「南迴之子」奪下，他感謝家人支持他持續做音樂。（編輯：方沛清）1140628
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