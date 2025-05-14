金曲獎第36屆 重點獎項入圍名單【不斷更新】

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（中央社網站14日電）第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日於台北小巨蛋登場，今天下午1時起公布入圍名單，由宇宙人、舞思愛、柔米、蔡家蓁及Marz23擔任揭獎嘉賓。中央社持續為你更新入圍名單：

以下為重點獎項入圍名單：

■最佳華語男歌手獎：

柏霖PoLin／允許萬物破碎

蕭煌奇／沒事的

林家謙／隱形色

呂士軒／好聲豪氣

李榮浩／黑馬

■最佳華語女歌手獎：

蔡健雅／不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯

戴佩妮 Penny Tai／雙生火焰 TWIN FLAME

陳忻玥／Ｖ

Karencici／Made For You

魏如萱／珍珠刑

■最佳華語專輯獎：

不完全自救手冊

OUTCOMES結果論

隱形色

夢想家

好聲豪氣

珍珠刑

■最佳台語男歌手獎：

楊肅浩／像咱這款人

FunkyMo／物件，所在

陳以恆／罐頭塔

謝銘祐／偏南

馬克SAVAGE.M／海口

■最佳台語女歌手獎：

蔡秋鳳 Carris Tsai／戲台

林美秀／Lady Pum Pum

王彙筑／滴滴答答

李竺芯／Sui 水

詹雅雯／演一首歌

■最佳新人獎：

鄭雙雙／Time

張淦勛 Giyu Tjuljaviya／雲就要翻過山

someshiit山姆／愚公

JUD 陳泳希／當我不敢說

Kumu Basaw 姑慕・巴紹／Qrasun 格拉孫

Andr／shhh, it's under my bed

■最佳樂團獎：

無妄合作社／開往天堂的海盜船

JADE／Creeper

美秀集團／美秀集團同名專輯

TRASH／幸福的末班車

AAA（HYUKOH&落日飛車）／AAA

八十八顆芭樂籽／浪漫野球戰士列傳

■年度歌曲獎：

BUNUN布農

手機錢包鑰匙菸 （Ft. 盧廣仲）

偏南風

Young Man

星期五晚上

才二十三

這樣很好－「英雄聯盟：雙城之戰」動畫第二季原聲

足芳足芳

■最佳作詞人獎：

張淦勛／南迴之子

李格弟／允許萬物破碎

謝銘祐／偏南風

林夕／有色眼鏡

方大同／才二十三

李竺芯／足芳足芳

■最佳作曲人獎：

JUD陳泳希／知更

FunkyMo／修理車

王彙筑／高麗菜粥 Feat. 洪佩瑜

林家謙／有色眼鏡

方大同／才二十三

Joanna Wang／鬼才出道

■年度專輯獎：

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

■特別貢獻獎：

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翁孝良、馬兆駿

（編輯：曹亞沿、李念庭）1140514