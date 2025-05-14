金曲獎第36屆 重點獎項入圍名單【不斷更新】
（中央社網站14日電）第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日於台北小巨蛋登場，今天下午1時起公布入圍名單，由宇宙人、舞思愛、柔米、蔡家蓁及Marz23擔任揭獎嘉賓。中央社持續為你更新入圍名單：
以下為重點獎項入圍名單：
■最佳華語男歌手獎：
柏霖PoLin／允許萬物破碎
蕭煌奇／沒事的
林家謙／隱形色
呂士軒／好聲豪氣
李榮浩／黑馬
■最佳華語女歌手獎：
蔡健雅／不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯
戴佩妮 Penny Tai／雙生火焰 TWIN FLAME
陳忻玥／Ｖ
Karencici／Made For You
魏如萱／珍珠刑
■最佳華語專輯獎：
不完全自救手冊
OUTCOMES結果論
隱形色
夢想家
好聲豪氣
珍珠刑
■最佳台語男歌手獎：
楊肅浩／像咱這款人
FunkyMo／物件，所在
陳以恆／罐頭塔
謝銘祐／偏南
馬克SAVAGE.M／海口
■最佳台語女歌手獎：
蔡秋鳳 Carris Tsai／戲台
林美秀／Lady Pum Pum
王彙筑／滴滴答答
李竺芯／Sui 水
詹雅雯／演一首歌
■最佳新人獎：
鄭雙雙／Time
張淦勛 Giyu Tjuljaviya／雲就要翻過山
someshiit山姆／愚公
JUD 陳泳希／當我不敢說
Kumu Basaw 姑慕・巴紹／Qrasun 格拉孫
Andr／shhh, it's under my bed
■最佳樂團獎：
無妄合作社／開往天堂的海盜船
JADE／Creeper
美秀集團／美秀集團同名專輯
TRASH／幸福的末班車
AAA（HYUKOH&落日飛車）／AAA
八十八顆芭樂籽／浪漫野球戰士列傳
■年度歌曲獎：
BUNUN布農
手機錢包鑰匙菸 （Ft. 盧廣仲）
偏南風
Young Man
星期五晚上
才二十三
這樣很好－「英雄聯盟：雙城之戰」動畫第二季原聲
足芳足芳
■最佳作詞人獎：
張淦勛／南迴之子
李格弟／允許萬物破碎
謝銘祐／偏南風
林夕／有色眼鏡
方大同／才二十三
李竺芯／足芳足芳
■最佳作曲人獎：
JUD陳泳希／知更
FunkyMo／修理車
王彙筑／高麗菜粥 Feat. 洪佩瑜
林家謙／有色眼鏡
方大同／才二十三
Joanna Wang／鬼才出道
■年度專輯獎：
最佳華語專輯獎
最佳台語專輯獎
最佳客語專輯獎
最佳原住民語專輯獎
■特別貢獻獎：
翁孝良、馬兆駿
（編輯：曹亞沿、李念庭）1140514
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