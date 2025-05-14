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金曲獎入圍名單／蔡健雅戴佩妮搶歌后 蕭煌奇李榮浩爭歌王
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金曲獎第36屆 重點獎項入圍名單【不斷更新】

2025/5/14 12:06（5/14 13:43 更新）
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第36屆金曲獎14日公布入圍名單。圖為本屆主視覺。（台視提供）
第36屆金曲獎14日公布入圍名單。圖為本屆主視覺。（台視提供）
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（中央社網站14日電）第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日於台北小巨蛋登場，今天下午1時起公布入圍名單，由宇宙人、舞思愛、柔米、蔡家蓁及Marz23擔任揭獎嘉賓。中央社持續為你更新入圍名單：

以下為重點獎項入圍名單：

最佳華語男歌手獎：

柏霖PoLin／允許萬物破碎

蕭煌奇／沒事的

林家謙／隱形色

呂士軒／好聲豪氣

李榮浩／黑馬

最佳華語女歌手獎：

蔡健雅／不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯

戴佩妮 Penny Tai／雙生火焰 TWIN FLAME

陳忻玥／Ｖ

Karencici／Made For You

魏如萱／珍珠刑

最佳華語專輯獎：

不完全自救手冊

OUTCOMES結果論

隱形色

夢想家

好聲豪氣

珍珠刑

最佳台語男歌手獎：

楊肅浩／像咱這款人

FunkyMo／物件，所在

陳以恆／罐頭塔

謝銘祐／偏南

馬克SAVAGE.M／海口

最佳台語女歌手獎：

蔡秋鳳 Carris Tsai／戲台

林美秀／Lady Pum Pum

王彙筑／滴滴答答

李竺芯／Sui 水

詹雅雯／演一首歌

最佳新人獎：

鄭雙雙／Time

張淦勛 Giyu Tjuljaviya／雲就要翻過山

someshiit山姆／愚公

JUD 陳泳希／當我不敢說

Kumu Basaw 姑慕・巴紹／Qrasun 格拉孫

Andr／shhh, it's under my bed

最佳樂團獎：

無妄合作社／開往天堂的海盜船

JADE／Creeper

美秀集團／美秀集團同名專輯

TRASH／幸福的末班車

AAA（HYUKOH&落日飛車）／AAA

八十八顆芭樂籽／浪漫野球戰士列傳

■年度歌曲獎：

BUNUN布農

手機錢包鑰匙菸 （Ft. 盧廣仲）

偏南風

Young Man

星期五晚上

才二十三

這樣很好－「英雄聯盟：雙城之戰」動畫第二季原聲

足芳足芳

最佳作詞人獎：

張淦勛／南迴之子

李格弟／允許萬物破碎

謝銘祐／偏南風

林夕／有色眼鏡

方大同／才二十三

李竺芯／足芳足芳

最佳作曲人獎：

JUD陳泳希／知更

FunkyMo／修理車

王彙筑／高麗菜粥 Feat. 洪佩瑜

林家謙／有色眼鏡

方大同／才二十三

Joanna Wang／鬼才出道

年度專輯獎：

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

特別貢獻獎：

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翁孝良、馬兆駿

（編輯：曹亞沿、李念庭）1140514

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