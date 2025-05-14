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金曲獎方大同遺作入圍5項獲評審團獎 邱軍未獲提名

2025/5/14 15:17（5/14 15:57 更新）
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2017年歌手方大同獲得第28屆金曲獎最佳國語男歌手獎。（中央社檔案照片）
2017年歌手方大同獲得第28屆金曲獎最佳國語男歌手獎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北14日電）第36屆金曲獎今天公布入圍，評審團主席丁曉雯表示，已故金曲歌王方大同因沒有台灣身分證，無緣特別貢獻獎；而涉酒駕的邱軍沒入圍，丁曉雯說，評審只討論作品，無人提及私德。

丁曉雯今天表示，每個入圍獎項都討論得很激烈，什麼曲風都有，台灣的流行音樂風格多元，真的不輸國外作品，相信會讓聽的人會心一笑，也能淚如雨下，讓心中開關被開啟。

已故金曲歌王方大同以「才二十三」入圍年度歌曲獎、作曲人及作詞人、「夢想家」入圍華語專輯等獎項。丁曉雯表示，這張專輯表現精彩，評審團想將評審團獎頒給他，「這張作品跟他之前的很不一樣，我們一開始覺得有點陽春，仔細去聽真的是好的不得了，是燃燒生命在寫歌。」她認為此張專輯會對市場面、產業面有巨大影響力。

方大同的公司賦音樂日前透露有幫他報名特別貢獻獎，丁曉雯今天解釋，因方大同沒有台灣身分證，評審團的確有討論，但因規定設計，不能將此獎項頒給他。

另外，歌手邱軍涉嫌酒後開車未減速，撞死排班計程車司機後逃逸，丁曉雯表示，新聞事件對音樂沒有影響，評審過程沒有太多其他因素困擾，加上僅有特別貢獻獎有明文規定，其他獎項就決定回到作品本身，「每個人的生活不一定曝光，我們看到的是有曝光的，有些沒有曝光，這樣是不是不公平。」

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她表示，邱軍的作品的確有進入獎項討論，但沒有評審提及私德。

第36屆流行音樂金曲獎頒獎典禮，將於6月28日在台北小巨蛋舉行。（編輯：吳素柔）1140514

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