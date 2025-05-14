Energy睽違金曲獎21年「星期五晚上」爭年度歌曲

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）金曲獎入圍名單今天出爐，人氣團體Energy睽違21年，再度入圍最佳演唱組合，「星期五晚上」也入圍年度歌曲；團員坤達直呼不可思議，「本來已經覺得金曲跟自己是沒有關係」。

第36屆金曲獎今天公布入圍名單，Energy以專輯「Here I Am」入圍最佳演唱組合，引發16蹲狂潮的熱門歌曲「星期五晚上」也入圍年度歌曲。

坤達表示，「隔了21年，再次入圍金曲獎，真的是太不可思議了！本來已經覺得金曲跟自己是沒有關係的了，真的非常感恩一切。感謝五月天、感謝相信音樂、用心音樂，感謝其他4位團員，感謝自己，最後感謝所有對Energy支持的朋友們！」

團員書偉說，「相隔20幾年，還有這個機會再次參與華語樂壇的年度盛會，相當榮幸、也很感恩，2024年EG想帶給大家的是希望與能量，謝謝金曲獎看見了『Here I Am』 這張專輯想傳達的訊息，金曲獎見。」

團員阿弟則表示，「Energy能再次合體回到舞台上，對我來說已經是奇蹟，還能有新的專輯和演唱會，甚至入圍金曲最佳演唱組合和最佳年度歌曲，此刻興奮和感激的情緒不停地交纏衝擊我的腦袋，人生真的有很多意想不到的事情會發生。」

團員Toro說：「我人在入圍錄製這首歌的錄音室錄製新專輯歌曲，聽到消息讓錄音團隊都很振奮！同個場景同樣的團隊，我們會更積極準備好作品。」

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團員牛奶表示：「謝謝所有粉絲朋友們對我們的支持，也謝謝所有參與這張專輯、為我們付出的幕前幕後的工作同仁們，沒有大家的努力，不會有這樣的成績，我們也會繼續努力，繼續做好的音樂，用盡全力為大家表演。」

另外，入圍過10次金曲獎的動力火車，這次再以作品「結伴」入圍最佳演唱組合獎，尤秋興、顏志琳都是被經紀人通知才知道自己入圍。動力火車透過唱片公司表示：「謝謝大家，6月28日小巨蛋見。」（編輯：吳素柔）1140514