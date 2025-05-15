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柏霖入圍歌王開心躲廁所哭 新歌破繭化迷惘為力量

2025/5/15 14:00（5/15 14:41 更新）
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歌手柏霖PoLin以全新創作專輯「允許萬物破碎」入圍第36屆金曲獎最佳華語男歌手，第2波主打「破繭」是柏霖低谷時期的創作，把自我懷疑的過程轉化為力量。（索尼音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月15日
歌手柏霖PoLin以全新創作專輯「允許萬物破碎」入圍第36屆金曲獎最佳華語男歌手，第2波主打「破繭」是柏霖低谷時期的創作，把自我懷疑的過程轉化為力量。（索尼音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月15日
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（中央社記者陳怡璇台北15日電）歌手柏霖PoLin以創作專輯「允許萬物破碎」入圍36屆金曲獎最佳華語男歌手，他當時正在寫歌營創作，得知好消息開心得躲到廁所大哭；第二波主打「破繭」唱出自我和解，明天數位上架。

唱片公司今透過新聞稿分享，柏霖得知入圍金曲獎最佳華語男歌手時，正在參加寫歌營創作新歌，開心得躲到廁所大哭，並且感性拍影片感謝全公司，邊哭邊說出感謝後擦乾眼淚，最後一句說：「好了，我要出去繼續寫歌了，他們都還在等我。」

「允許萬物破碎」第二波主打「破繭」，是柏霖低谷時期的創作，當時他被深深自我質疑籠罩，拿起家中的木吉他，用最赤裸的吶喊抽絲剝繭自己的心境，好好審視自我，發現唯有最誠實的面對自己，將一路走來的迷惘與壓抑轉化為重生的力量，才能在作繭變蛹後破繭而出，以蝴蝶般姿態重生的力量翩翩起舞，透過自身經歷從過往束縛中解脫。

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柏霖7年前在英國知名舞團當舞者，承受語言不通、人際關係流動過快、思鄉等壓力；7年後為了拍攝新專輯主視覺重返柏林，過往回憶湧現，曾經努力壓抑、難以啟齒的掙扎，如今成了創作來源。

「破繭」明天數位上架；「允許萬物破碎」6月13日全面數位上架。（編輯：李亨山）1140515

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