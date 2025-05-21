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王彙筑「高麗菜粥」打動金曲評審 憶亡父巡演中淚崩

2025/5/21 17:16（5/21 17:31 更新）
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歌手王彙筑以創作專輯「滴滴答答」入圍多項金曲獎，作品「高麗菜粥」寫了7年，「差點被自己倒掉」。（傻皮文創提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月21日
歌手王彙筑以創作專輯「滴滴答答」入圍多項金曲獎，作品「高麗菜粥」寫了7年，「差點被自己倒掉」。（傻皮文創提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月21日
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（中央社記者陳怡璇台北21日電）歌手王彙筑以作品「高麗菜粥」入圍金曲獎最佳作曲人，她表示，這首歌7年前開始寫，這碗粥差點被自己倒掉。而發片後一個月喪父，王彙筑巡演時淚崩，歌迷自主暖心接唱。

王彙筑去年底發行第3張創作專輯「滴滴答答」，入圍第36屆金曲獎年度專輯、最佳台語專輯、最佳台語女歌手、最佳作曲人。

王彙筑透過唱片公司分享，在入圍記者會當天準時守在直播前，當名字被唸出時興奮跟要外出的室友大叫：「我入圍了！」隨後又陸續在其他獎項成功上榜，讓她直呼：「聽到『王彙筑』3個字能跟這麼多厲害音樂人擺在一起，真的非常感激。」

王彙筑也以個人首支台語創作單曲「高麗菜粥」獲提名，她說：「這碗粥其實在7年前就已經開始細細地熬煮，經歷不同廚師和廚房，嘗試各種調料，曾經差一點被自己倒掉，最後多嚐了幾口後，終於選擇保留下來。」

王彙筑日前剛舉辦完「照相館裡的滴滴答答」小巡迴，然而對於這場演出，內心經歷幾番掙扎，她說：「專輯發行一個月後，我長年生病的爸爸過世了，在面對這些困境狀態中，一直覺得沒有儲存足夠能量來面對聽眾。」

王彙筑坦言，「然而面對家人的議題時，我幾乎透過創作來記錄當下心境，新專輯『滴滴答答』就是這樣誕生，因此在周遭夥伴鼓勵下，終於勇敢踏出一步，舉辦3場小巡迴。」

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王彙筑唱到與爸爸相關段落時忍不住淚崩，歌迷自主幫忙接唱所有段落，給了強大的治癒能量，讓她在後面2場演出，都更有勇氣去整理面對自己的情緒。

王彙筑表示，「很高興能完成這次演出，對我來說也像是完成某階段式的任務，更從中得到釋放，並獲得平靜和滿足。」（編輯：張雅淨）1140521

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