幻藍小熊COCOCO角逐金曲 笑喊紅毯熱舞集氣

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（中央社記者王心妤台北24日電）女團幻藍小熊今天舉辦新輯「ACT LIKE THAT」簽票會，對於人氣歌曲「COCOCO」入圍金曲獎單曲製作人獎，她們將跟製作人一起走紅毯，笑喊要邊跳舞邊走紅毯，幫製作人集氣。

幻藍小熊（GENBLUE）剛結束東南亞的海外宣傳行程，她們會後受訪談到最難忘的事，異口同聲表示是在泰國吃蟲。成員采甄分享吃蟋蟀的心情，「其實很像餅乾，脆脆的，不難吃。」許媛媛則說，「感覺像吃豆子，補充蛋白質。」NICO自嘲有密集恐懼症，看到滿滿的蟲就起雞皮疙瘩。

幻藍小熊的歌曲「COCOCO」，在台灣、韓國都掀起討論潮，YouTube點擊次數也突破千萬次，製作人于傳勇跟金智湖憑此入圍今年金曲獎最佳單曲製作人獎，幻藍小熊也笑喊，要邊跳舞邊陪「乾爸乾媽」走紅毯，用「舞力」集氣。

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團長XXIN表示，看到入圍消息後，比自己入圍還開心，她曾經覺得金曲獎很遙遠，沒想到也能靠近一點，「這勉勵我們要繼續努力，希望下一次入圍名單有我們的名字。」

幻藍小熊今天是為6月29日在兒童新樂園的演唱會造勢，她們預告將會結合遊樂器材跟粉絲互動，也有準備特別舞台，表演內容保證會有很多驚喜。（編輯：吳素柔）1140524