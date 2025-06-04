李竺芯入圍金曲感動落淚 帶舍利子舒緩緊張

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）歌手李竺芯「足芳足芳」入圍金曲年度歌曲讓她落淚，證明輕鬆寫歌也能獲肯定；爸爸一開始已讀好消息、隔天就去超商翻遍報紙找新聞；李竺芯今天並帶「舍利子」舒緩緊張。

李竺芯新專輯「Suí水」入圍金曲獎6項，今天與媒體分享心情。她表示聽到好消息先抱頭尖叫，而入圍年度歌曲的「足芳足芳」是她與恩師鍾興民在廚房聊天誕生的，「法式台語」靈感則來自許效舜，讓她深感鼓勵「輕鬆寫歌大家也會喜歡」。

李竺芯說，第一時間跟爸媽分享喜悅，「我把新聞貼給我爸，他都已讀，我就問我媽說他怎麼都沒反應。據說隔天我爸去超商翻遍報紙找我入圍的新聞」。

李竺芯表示，今天跟這麼多人見面心情有點緊張又興奮，帶了「釋迦牟尼的舍利子」當成幸運物，寫歌時也隨身攜帶，「它會讓我很平靜」。

李竺芯說，「Suí 水」的宗旨就是告訴大家「原生的你就是最美最好的」，也是她自我探索的歷程，坦然接受以前覺得不夠好的自己。

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隨著演出邀約增多，收入也顯著成長，李竺芯坦言：「這次受到很多關注，真的很謝謝厲害的前輩與經紀人，應該是他們的功勞。生活其實沒什麼改變，我一樣起床泡咖啡、寫歌、去市場買菜。自由地活著、內心不被外界動搖，才是最重要的。」

被問到紅毯造型，李竺芯說「會選最自在的方式」並透露爸媽說也想走紅毯「他們就是我的幸運物」；媒體追問有沒有預估可以拿下多少獎項，李竺芯說，每一項都在寫感言中，是因為許多朋友陪她一路成長，若有機會感謝他們，不想漏掉任何人，所以格外慎重。（編輯：李亨山）1140604