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林美秀驚喜入圍台語歌后 演出撞期將缺席金曲獎

2025/6/10 15:20（6/10 16:16 更新）
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演員林美秀（圖）化身Lady Pum Pum發行同名台語專輯，並以該專輯入圍金曲獎最佳台語女歌手獎。（繁星浩月提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月10日
演員林美秀（圖）化身Lady Pum Pum發行同名台語專輯，並以該專輯入圍金曲獎最佳台語女歌手獎。（繁星浩月提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月10日
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（中央社記者洪素津台北10日電）演員林美秀化身Lady Pum Pum發行台語專輯，入圍今年金曲獎最佳台語女歌手，但因為舞台劇演出撞期將缺席典禮。她提到，很驚訝能入圍，「我才出第一張唱片，憑什麼跟人家爭」。

57歲林美秀勇敢跨出舒適圈發行全台語專輯Lady Pum Pum，獲得第36屆金曲獎評審青睞，入圍台語歌后。

林美秀今天舉辦媒體茶敘，她表示，得知入圍消息時很訝異，「我應該是新人吧，我第一張唱片，憑什麼跟人家爭女歌手」。對於能否得獎，她以平常心看待，「我一樣是演員，我只是跨領域去玩一個不一樣的遊戲」。

林美秀表示，「要謝謝的人太多了，始作俑者我自己，還有製作人，當然也有彭佳慧，是她把我踢進來」，還要感謝丈夫，「我先生在我生病時陪我給我很大信心，我知道他也是壓力很大，但他知道我一定要出專輯」。

林美秀出專輯也有播音樂給已故父母聽，她詢問父母，「如果好聽給我聖筊」，沒想到父母真的以聖筊回覆。她感動地說：「我知道他們都有在聽，也覺得好聽，這就是給我最大的鼓勵，我知道他們在另一個世界都有聽到。」

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林美秀入圍金曲獎很興奮，但沒料到金曲獎典禮撞期舞台劇「人間條件4」演出，她表示，當天是情緒很重的戲，真的沒辦法趕場金曲獎，也怕編導吳念真會擔心，綜合考量下只好缺席金曲獎，但會舉辦慶功宴，邀大家一起吃吃喝喝。

另外，林美秀前老闆劉品言昨天宣布結婚、懷孕喜訊，同是姐弟戀的林美秀給予祝福，「很棒啊，年齡到了就結，她是很可愛、很直的一個人，一定要幸福。我覺得年齡不是重點，而且她應該是主導權多一點。」（編輯：張雅淨）1140610

#吳念真
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#林美秀
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