加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免綠委案張斯綱涉個資行政罰 北檢函請北市府處理
首頁 / 娛樂
金曲獎
入圍焦點
新聞專題
入圍焦點2/38
首頁 / 娛樂

柏霖攀岩敲彩球取金曲獎座 笑稱希望是預習

2025/6/16 18:23（6/16 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手柏霖PoLin（圖）16日舉行「允許萬物破碎」發片記者會，他攀上懸掛在攀岩場上的彩球並擊破，呼應專輯的「破碎」概念，並從中取出金曲獎座和預祝專輯大賣的卷軸。中央社記者陳怡璇攝 114年6月16日
歌手柏霖PoLin（圖）16日舉行「允許萬物破碎」發片記者會，他攀上懸掛在攀岩場上的彩球並擊破，呼應專輯的「破碎」概念，並從中取出金曲獎座和預祝專輯大賣的卷軸。中央社記者陳怡璇攝 114年6月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）歌手柏霖今天舉行「允許萬物破碎」發片記者會，穿著一身帥氣西裝攀岩敲碎彩球、取出金曲獎座；柏霖笑說大家都跟他說要平常心，結果越講他越緊張，「就是不要再想了」。

柏霖入圍第36屆金曲獎最佳華語男歌手，作品「允許萬物破碎」發片記者會今天在內湖運動中心專業攀岩場舉行，他說，籌備專輯前經歷低潮，回家後被媽媽催去山上沉澱一下，攀岩象徵當時爬山找回音樂初心，也從舞者跨界到音樂圈、一步一步努力向上。

柏霖身穿西裝與安全裝備，矯健地攀上懸掛在攀岩場上的彩球並擊破，呼應專輯的「破碎」概念，並從彩球中取出金曲獎座和預祝專輯大賣的卷軸。

柏霖說，感受到金曲獎座的重量，「如果這是預習就太好了，不是的話，拿到獎杯也蠻爽的」。

google news透過 Google News追蹤中央社

金曲獎頒獎預計28日在台北小巨蛋舉行，被媒體問到怎麼調適心情時，柏霖笑說大家都跟他說要平常心，但一被這樣說他就開始緊張，「最好就是都不要跟我講啦，不然我就會無法平常心，就是不要再想了」。

柏霖個人演唱會將於8月16日及23日，分別在台北Legacy及台中Legacy登場，柏霖說歌單已安排好，希望大家聚在一起聆聽，會得到很多感動。（編輯：李亨山）1140616

#台北小巨蛋
#演唱會
#金曲獎
#運動中心
#柏霖
柏霖
柏霖宣布台北台中開唱 MV邀陳意涵演出秀好交情韋禮安創作營合作國際音樂人 不到一天寫完一首歌
入圍焦點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
李竺芯入圍金曲感動落淚 帶舍利子舒緩緊張
37
更多編輯台推薦新聞：