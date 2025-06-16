柏霖攀岩敲彩球取金曲獎座 笑稱希望是預習

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）歌手柏霖今天舉行「允許萬物破碎」發片記者會，穿著一身帥氣西裝攀岩敲碎彩球、取出金曲獎座；柏霖笑說大家都跟他說要平常心，結果越講他越緊張，「就是不要再想了」。

柏霖入圍第36屆金曲獎最佳華語男歌手，作品「允許萬物破碎」發片記者會今天在內湖運動中心專業攀岩場舉行，他說，籌備專輯前經歷低潮，回家後被媽媽催去山上沉澱一下，攀岩象徵當時爬山找回音樂初心，也從舞者跨界到音樂圈、一步一步努力向上。

柏霖身穿西裝與安全裝備，矯健地攀上懸掛在攀岩場上的彩球並擊破，呼應專輯的「破碎」概念，並從彩球中取出金曲獎座和預祝專輯大賣的卷軸。

柏霖說，感受到金曲獎座的重量，「如果這是預習就太好了，不是的話，拿到獎杯也蠻爽的」。

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金曲獎頒獎預計28日在台北小巨蛋舉行，被媒體問到怎麼調適心情時，柏霖笑說大家都跟他說要平常心，但一被這樣說他就開始緊張，「最好就是都不要跟我講啦，不然我就會無法平常心，就是不要再想了」。

柏霖個人演唱會將於8月16日及23日，分別在台北Legacy及台中Legacy登場，柏霖說歌單已安排好，希望大家聚在一起聆聽，會得到很多感動。（編輯：李亨山）1140616