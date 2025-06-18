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蔡健雅拚第5座金曲歌后 得知入圍嗨一下就冷靜

2025/6/18 15:49（6/18 16:01 更新）
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歌手蔡健雅（圖）再度入圍金曲獎最佳華語女歌手，將挑戰第5座歌后獎座，她受訪時表示，能以戲劇原聲帶入圍很榮幸。（亞神音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月18日
歌手蔡健雅（圖）再度入圍金曲獎最佳華語女歌手，將挑戰第5座歌后獎座，她受訪時表示，能以戲劇原聲帶入圍很榮幸。（亞神音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月18日
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）歌手蔡健雅入圍金曲獎最佳華語女歌手，力拚第5座歌后，她說，能以戲劇原聲帶入圍很榮幸，名單公布時她在當北影評審與外界隔絕，是有工作人員衝出大喊恭喜，才知道自己入圍。

蔡健雅日前與媒體分享心情，她表示，首次嘗試為戲劇配樂，就以「不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯」入圍金曲歌后，感謝之餘也慶幸遇到導演徐譽庭「我的soulmate」。

蔡健雅笑說，金曲獎公布當天，她擔任台北電影節評審，正在開入圍名單會議，手機也關靜音，在這種與世隔絕狀態下，是1名工作人員衝出來道賀，她才知道自己入圍，在心裡狂喜一下又回歸冷靜繼續評審工作。

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蔡健雅練習體操近2年，並坦言曾歷經「連呼吸都不期待」的憂鬱時期，「體操就是和自己的身體宣戰，身體控制了我這麼久，現在我要來挑戰它。當然做每個動作之前我都很怕，但體操教我的事就是要有豁出去的精神，到了這個年紀還可以做體操，我以我的身體為榮。」

蔡健雅強調，意識要放開，「一直想會受傷，那就會受傷，所以不要一開始就往最壞的方向去想」。蔡健雅並說，不要怕變老，更不要醜化「老」這個自然狀態，「我希望把年齡的增長當作是美好的開始，可以去找一些讓自己驚喜的事。遇到新事物，不要只想到不好的狀態，要抱持好奇心。」（編輯：張雅淨）1140618

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