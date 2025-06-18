someshiit 山姆「愚公」入圍金曲 公布前自主斷網

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）入圍金曲最佳新人的歌手someshiit 山姆重新製作單曲「那些勸我別抽菸的人都死了」；並說金曲公布前緊張到關掉網路。

唱片公司今以新聞稿分享，以專輯「愚公」入圍第36屆金曲獎「最佳新人獎」的饒舌歌手someshiit 山姆，這次重新製作自己第一首公開發表的單曲「那些勸我別抽菸的人都死了」。

該曲原於2019年發行，當時山姆是政大黑音社成員，準備期末成果發表時驚覺自己尚未完成一首完整創作，便從生活中找尋靈感，以對象曾說的一句話作為副歌，完成人生第一首單曲，並上傳至 StreetVoice 街聲平台。歌曲憑藉詩意與節奏兼具的敘事風格廣受矚目，長時間登上排行榜冠軍，也在YouTube累積超過數百萬點閱。

山姆表示，此次重製對他與樂迷都別具意義：「當時我沒把這首歌上傳到其他平台，一方面覺得自己不算音樂人，也還沒有創作者的自覺，甚至不認為這是真正的音樂。」並坦言，這首歌的關注曾引起內心矛盾，讓他懷疑是否還能寫出更好的作品。

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山姆說，5年過去，已能更坦然面對那段既脆弱又銳利的自己，此次重製版本也邀請了Becky楊碧琪合唱，為作品注入嶄新能量。

提及「愚公」入圍金曲最佳新人的心情，山姆笑說前一天才知道要公布名單：「當晚突然開始緊張害怕，隔天中午我就把手機網路關掉，直到下午準備去錄音、搭捷運前才打開。」沒想到一開網路，祝賀訊息不斷湧入。第一時間打給媽媽報喜，媽媽淡淡表示「入圍而已啦，又不一定會得。」但聽得出喜悅之情。（編輯：李亨山）1140618