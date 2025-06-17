魏如萱爭金曲歌后 笑稱要緊抱蔡健雅阻上台

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）歌手魏如萱6度角逐金曲歌后，打趣說要是再拿到第2座獎盃，第1座就可以磨成粉送給大家；上次典禮坐在蔡健雅旁邊，魏如萱笑說，若這回又是蔡健雅得獎，「要把她抱住，不讓她上台」。

魏如萱以專輯「珍珠刑」入圍第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎，日前跟媒體分享心情表示，坐在前輩蔡健雅旁邊壓力很大，上次看她上台領獎，如果這次又坐在她旁邊且她得獎，開玩笑說「要把她抱住，不讓她上台」。

魏如萱提到，上次拿到歌后的獎金除了請大家吃東西，也捐給流浪動物相關組織。被問及如果這次封后如何運用獎金，魏如萱笑說：「要看得幾項，還是可以捐啊。」

魏如萱被問到會不會攜帶幸運物時表示，還不知道這次的金曲戰袍有沒有口袋或是拿不拿包包，不過跟蔡健雅爭歌后那次，陪同出席的蔡媽媽就是最強幸運物。

魏如萱提到，跟兒子路易報喜入圍金曲獎時，兒子天真回應「那是什麼」。但若在路上被認出或是聽外文歌，兒子都會問她「媽媽妳認識那個人嗎」或是指著電視上的藝人問「那是妳朋友嗎」，魏如萱笑說：「他不知道什麼是明星，就覺得我好像認識很多人。」

魏如萱指出，這張專輯寫出了黑暗面與不完美，唱腔也有改變，粉絲若聽得出來就代表她成功了，並坦言成長過程都在裝堅強，後來坦承脆弱、在兒子面前也覺得不需要假裝，母子追劇時也會一起哭。

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被問及感情，魏如萱表示，她現在週末陪孩子上家教，跟朋友出去也要等孩子睡著，不會特別想談戀愛，有自己的時間就很開心了。

魏如萱剛舉辦「珍珠刑」北高簽唱會大獲成功，歌迷湧入台北華山文創園區和高雄高流音浪塔海側廣場。「珍珠刑」黑膠將於6月19日開始預購，8月1日正式發行。（編輯：張雅淨）1140617