金曲36客語專輯與歌手入圍豐收 客委會頒獎勉勵

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）第36屆金曲獎客語專輯、歌手共獲10項提名，客家委員會中午舉行記者會，由主委古秀妃頒發金曲入圍獎座；古秀妃表示將持續透過補助與創作比賽，鼓勵音樂人持續耕耘。

客家委員會中午舉辦客語金曲媒體餐敘，秋林「夢裡夢外」、黃子軒「牛騷 New Soul」、粹垢「純粹污垢」、林鈺婷「洄游」4張專輯「雙料入圍」歌手與專輯獎。

古秀妃頒發入圍獎座給得獎者，並表示20日晚上於北流 SUB舉辦「GMA36 H Party！」，除了展現客語入圍者絕對實力，並邀曾獲第10屆金曲新人獎的林曉培，以及客家未來星F.F.O擔任表演嘉賓。

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古秀妃接受媒體聯訪時表示，有很多好的樂手、歌手 創作者耕耘流行音樂很久，客委會一直以來跟未來都會透過補助機制鼓勵創作。

古秀妃說，也會舉辦流行音樂創作大賽，透過競賽能看到老手新手更多作品；也希望邀請歌手、樂手、創作人 等進入校園跟學生共創，從國小到大學，不同年齡層有不同風格跟創作方式，鼓勵孩子從小接觸音樂「有機會落一個種」未來往音樂路上耕耘。（編輯：李亨山）1140619