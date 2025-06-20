魏如萱創作歌曲思念已逝父親 再闖金曲歌后戰局

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（中央社記者洪素津台北20日電）第36屆金曲獎頒獎典禮28日將登場，台視製作「GMA Heat入圍就是肯定」節目特輯，帶觀眾認識入圍者，其中蕭煌奇問鼎華語歌王，魏如萱則創作歌曲思念已逝父親，再度競逐歌后。

台視特別製作「GMA Heat入圍就是肯定」節目特輯，並由本屆星光大道主持人陳明珠及黃偉晉攜手主持，邀請JUD陳泳希、someshiit山姆、陳忻玥、蕭煌奇、魏如萱等26組入圍嘉賓齊聚，暢談創作歷程與入圍心情。

蕭煌奇以專輯「沒事的」第3度問鼎最佳華語男歌手獎，其中記錄他在疫情後對人生的體悟與轉變，「很多事都改變了，想做就趕快去做，不要後悔。」蕭煌奇透過新聞稿分享，希望音樂能成為陪伴與保護的力量。

這次蕭煌奇首度挑戰饒舌與跳舞，展現突破決心，記舞速度更被老師稱讚。蕭煌奇已有多次入圍、得獎經驗，他形容：「參加金曲獎就像參加舞林大會，讓我發現原來有這麼多人做出這麼有特色的專輯。」

同為金曲常客的魏如萱，今年帶著第8張專輯「珍珠刑」再度角逐最佳華語女歌手獎。她形容專輯像珍珠一樣，是很痛苦、刺激的製作過程，這次首度挑戰饒舌，並邀請好友楊祐寧合作。

專輯中獻給已故父親的歌曲「你還是你嗎」，錄製時讓魏如萱唱到一半哭到暫停，歌中一句「你好嗎？」成為她對父親、也是對自己的提問。她希望聽眾能正視內心的喜怒哀樂，將不好的情緒化作一首詩，感受生命的真實與溫度。

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JUD陳泳希有著空靈且帶迷幻感的唱腔，被譽為「台版怪奇比莉」，入圍本屆最佳新人獎。她坦言自己不擅長表達情緒，便將那些難以言說的感受濃縮在專輯中，展現最真實的自我。專輯邀請資深製作人王治平合作，她表示，「老師很酷，也願意讓我自由嘗試，讓作品更貼近我的想法。」

「GMA Heat入圍就是肯定」節目特輯將於21日下午1時在台灣電視台播出。（編輯：張雅淨）1140620