加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免同意、不同意票怎麼蓋？ 中選會公布樣式
首頁 / 娛樂
金曲獎
金曲獎
新聞專題
金曲獎1/258
首頁 / 娛樂

戴佩妮家裡有事將缺席金曲 封自己「在家女歌手」

2025/6/21 21:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北21日電）2025 hito流行音樂獎頒獎典禮今登場，入圍今年金曲獎的歌手戴佩妮受訪時表示，因家裡有事，必須回馬來西亞，心與金曲獎同在，入圍已很感恩，笑稱「我是在家女歌手獎」。

戴佩妮在hito流行音樂獎拿下「hito創作歌手」獎，並獻唱「雙生火焰」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

戴佩妮今年也以「雙生火焰」入圍第36屆最佳女歌手獎，不過她接受媒體聯訪時表示，在入圍名單公布時她就知道這次金曲無法成行，因為家裡有事，必須回馬來西亞一趟，「心同在，祝金曲獎成功順利」。

戴佩妮笑稱自己是「在家女歌手」，被媒體問有沒有寫得獎感言，她表示會稍微準備、但沒特別想，入圍的心情就是很感恩。（編輯：李亨山）1140621

戴佩妮
hito流行音樂獎3后嗨唱 「宇宙麋人」魅力開場戴佩妮小巨蛋開唱 吊12公尺高華麗登場
金曲獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
蔡健雅亞洲音樂節開唱 登北流限定演出
48
更多編輯台推薦新聞：