戴佩妮家裡有事將缺席金曲 封自己「在家女歌手」

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）2025 hito流行音樂獎頒獎典禮今登場，入圍今年金曲獎的歌手戴佩妮受訪時表示，因家裡有事，必須回馬來西亞，心與金曲獎同在，入圍已很感恩，笑稱「我是在家女歌手獎」。

戴佩妮在hito流行音樂獎拿下「hito創作歌手」獎，並獻唱「雙生火焰」。

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戴佩妮今年也以「雙生火焰」入圍第36屆最佳女歌手獎，不過她接受媒體聯訪時表示，在入圍名單公布時她就知道這次金曲無法成行，因為家裡有事，必須回馬來西亞一趟，「心同在，祝金曲獎成功順利」。

戴佩妮笑稱自己是「在家女歌手」，被媒體問有沒有寫得獎感言，她表示會稍微準備、但沒特別想，入圍的心情就是很感恩。（編輯：李亨山）1140621