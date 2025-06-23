金曲36客語類 龐克風發聲及女性能量皆受青睞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北23日電）第36屆金曲獎，客語項目在專輯與歌手共獲10項提名；其中第一支客家龐克樂團「粹垢 TRAEGO」以「苗栗國」為背景為不公發聲；客家女性創作者的豐盛能量也入圍專輯獎。

「粹垢 TRAEGO」，以首張全客語龐克專輯「純粹污垢 Pure Filth」以人們口中的苗栗國為背景，用音樂為觀察到的憤怒與不公發聲。粹垢說：「客家話其實就是生活，希望我們這份堅持能鼓勵更多的母語創作者，勇敢用自己的語言寫故事與音樂。」

入圍最佳客語專輯獎的專輯「亻厓个房間」是「台北客莊音樂影像故事」系列，特別邀請羅思容、米莎、楊淑喻（吉那）、邱淑蟬共同參與創作，聚焦於「客家女性的流變」，專輯融合著客家姐妹多元的容顏和聲音。當代的客家女性自由自主美好豐盛，共生出更巨大、更有力量的聲響。

另外，秋林「夢裡夢外」、黃子軒「牛騷 New Soul」、粹垢「純粹污垢」、林鈺婷「洄游」4張專輯，雙料入圍歌手與專輯獎。

秋林曾獲第29屆金曲獎最佳客語歌手獎，「夢裡夢外」在樂隊合作下將傳統與現代結合得更加自由與流暢，他感謝幕後團隊7年對他的容忍，雖然中間差點就散夥，但彼此配合越來越默契。

透過 Google News 追蹤中央社

從小在客家庄長大的林鈺婷謝謝阿公阿婆的愛護滋養，多年來山狗大後生樂團的音樂，一直著墨在描繪台灣客家，「洄游」是樂團多年到海外交流的真實感受。

黃子軒曾與山平快榮獲2次金曲獎最佳客語專輯獎，首張個人專輯「牛騷New Soul」找來許多不同領域的音樂人合作，包括全才音樂人鶴 The Crane、樂團Vast & Hazy吉他手兼製作人林易祺、金牌製作人楊鈞堯等。（編輯：李淑華）1140623