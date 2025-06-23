阿布絲ABUS金曲入圍6項 遺憾外婆生病不能到場

（中央社記者洪素津台北23日電）歌手阿布絲ABUS以專輯「QUEENDOM」入圍金曲獎6大獎項，阿布絲表示一次入圍6種超乎自己的想像，現在已準備好金曲戰袍，但可惜的是外婆罹患癌症不能到現場觀禮。

「新世代超級女強音」阿布絲ABUS以概念專輯「QUEENDOM」入圍第36屆金曲獎6項大獎，包括：「最佳原住民語歌手獎」、「年度歌曲獎」、「最佳原住民語專輯獎」、「最佳單曲製作人獎」、「最佳編曲人獎」、「年度專輯獎」。

阿布絲今天和媒體相見歡，她回想當天入圍心情，「當下我在工作，心情是五味雜陳的，既感恩又驚訝，因為我相信我的作品，但6項入圍真的是超乎我的想像。心情平復之後，我還是繼續做著當下該做的事。」表示會以平常心面對。她也分享：「如果要問我最想得到哪一個獎項，我想會是『年度歌曲獎』，因為這代表我的族群聲音被聽見了，對我來說是最有意義的事。」

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這次金曲獎典禮，阿布絲也透露家人會到現場支持。外婆則因為罹癌正在治療中，所以並不會到現場觀禮。阿布絲說：「她身體好多了，最近有空都會回家探望外婆，也會陪陪她到處去走走。外婆當然很希望可以來，但她那天會在家裡等我的好消息！」

近日阿布絲剛從荷蘭藝術節歸來，這段經歷也為阿布絲帶來了豐富的學習與成長。阿布絲表示：「這次的旅程帶我去了許多地方，學到了很多東西，也讓我深感榮幸，能夠成為我們族群的一部分，分享音樂與文化。未來希望能有更多機會，把自己的音樂和文化帶給更多人。」（編輯：李亨山）1140623