加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／伊朗擬封鎖荷莫茲海峽 全球航運拉警報 恐衝擊油物價
首頁 / 娛樂
金曲獎
入圍焦點
新聞專題
入圍焦點2/41
首頁 / 娛樂

阿布絲ABUS金曲入圍6項 遺憾外婆生病不能到場

2025/6/23 18:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北23日電）歌手阿布絲ABUS以專輯「QUEENDOM」入圍金曲獎6大獎項，阿布絲表示一次入圍6種超乎自己的想像，現在已準備好金曲戰袍，但可惜的是外婆罹患癌症不能到現場觀禮。

「新世代超級女強音」阿布絲ABUS以概念專輯「QUEENDOM」入圍第36屆金曲獎6項大獎，包括：「最佳原住民語歌手獎」、「年度歌曲獎」、「最佳原住民語專輯獎」、「最佳單曲製作人獎」、「最佳編曲人獎」、「年度專輯獎」。

阿布絲今天和媒體相見歡，她回想當天入圍心情，「當下我在工作，心情是五味雜陳的，既感恩又驚訝，因為我相信我的作品，但6項入圍真的是超乎我的想像。心情平復之後，我還是繼續做著當下該做的事。」表示會以平常心面對。她也分享：「如果要問我最想得到哪一個獎項，我想會是『年度歌曲獎』，因為這代表我的族群聲音被聽見了，對我來說是最有意義的事。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這次金曲獎典禮，阿布絲也透露家人會到現場支持。外婆則因為罹癌正在治療中，所以並不會到現場觀禮。阿布絲說：「她身體好多了，最近有空都會回家探望外婆，也會陪陪她到處去走走。外婆當然很希望可以來，但她那天會在家裡等我的好消息！」

近日阿布絲剛從荷蘭藝術節歸來，這段經歷也為阿布絲帶來了豐富的學習與成長。阿布絲表示：「這次的旅程帶我去了許多地方，學到了很多東西，也讓我深感榮幸，能夠成為我們族群的一部分，分享音樂與文化。未來希望能有更多機會，把自己的音樂和文化帶給更多人。」（編輯：李亨山）1140623

#金曲獎
#荷蘭
#阿布絲
阿布絲
韋禮安創作營合作國際音樂人 不到一天寫完一首歌原民歌手阿布絲赴荷蘭演出 先訪羅馬獻聲駐教廷使館
入圍焦點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
金曲36客語類 龐克風發聲及女性能量皆受青睞
40
更多編輯台推薦新聞：